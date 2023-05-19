Спас 20 человек и лишился карьеры. Чемпион-герой, о котором все забыли

Одному из лучших пловцов в истории советского союза Шаваршу Карапетяну сегодня исполнилось 70 лет. За свою профессиональную карьеру он 17 раз становился чемпионом мира, 15 – чемпионом Европы и семь раз – чемпионом СССР по подводному плаванию.

Карапетян за свою долгую жизнь доказал, что он не только легенда советского спорта, но и настоящий герой, который способен пожертвовать своей жизнью ради других людей.

Страшная авария

16 сентября 1976 года советский спортсмен со своей группой пробегал ежедневную дистанцию, когда на его глазах с дамбы в Ереванское водохранилище упал троллейбус. Карапетян без всяких раздумий скинул одежду и бросился в воду спасать людей.

Ереванское озеро. Дорога, с которой 16 сентября 1976 года, потеряв управление, в воду упал троллейбус. Источник фото: РИА Новости

Ему пришлось нырять на десятиметровую глубину при температуре 12–14°, причем вода была не только мутной от поднявшегося со дна ила, но и отравлена ядовитыми стоками от ближайшего предприятия.

20 спасенных жизней

Карапетяну пришлось разбить заднее стекло троллейбуса, чтобы освободить людей. Из-за этого он получил серьезные порезы, но это не помешало ему продолжать спасать жизни. Раз за разом он выныривал с новым человеком и передавал его в руки тех, кто уже подоспел на помощь на берегу.

Спортсмену удалось вытащить 36 пассажиров троллейбуса из 92. Из них удалось откачать 20 человек. Всего спаслись 46 человек. Часть людей, умеющих плавать, сумела самостоятельно покинуть салон.

Братья Карапетян - Шаварш (слева) и Анатолий (справа) занимаются с юными спортсменами. Источник фото: РИА Новости

Виновники трагедии

Одна из спасшихся девушек, бывшая пловчиха, рассказала, что в троллейбусе разгорелся конфликт между водителем и одним из пассажиров, в результате этой стычки водитель потерял управление.

Подвиг ценой в карьеру

После того, как на место аварии прибыла скорая помощь спортсмена в тяжелом состоянии увезли в больницу с пневмонией, отягощенной сепсисом от полученных ранений.

Он пролежал в на больничной койке около двух месяцев. После выписки пловец еще долгое время пытался восстановить здоровье. После воспаления в легких образовались спайки, каждый глубокий вдох давался с трудом, вызывая удушливый кашель. Врачи рекомендовали Карапетяну попрощаться с большим спортом.

Мастер спорта по подводному плаванию Шаварш Карапетян несет факел с огнем во время старта эстафеты Олимпийского огня в Москве. Источник фото: РИА Новости

Однако спортсмен сумел с трудом восстановить форму и выступить на своем последнем чемпионате Европы 1977 года, где он взял золото. Увы, но больше состояние его здоровье не могло позволить продолжать карьеру.

Великий герой

Подвиг Карапетяна навсегда останется в сердцах людей, в особенности тех, которых он спас. Спортсмен не побоялся пожертвовать всем ради жизней невинных. Он навсегда вписал свою имя в историю, как великий атлет и герой.