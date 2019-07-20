Бондарь - первый, но после китайцев. Итоги первой половины водного ЧМ-2019

Кроме прыжков и «синхрона» на ЧМ-2019 в корейском Кванджу – последнем перед Олимпиадой будущего года в Токио - исчерпана программа в марафонском плавании на открытой воде. 30 комплектов наград из 76 обрели своих владельцев. Теперь пловцы перемещаются в бассейн, а прыгуны, наоборот, выбираются из-под крыши на свежий воздух, где пройдут соревнования по хай-дайвингу. Плюс продолжаются баталии ватерполистов «обоего пола» - там уже начались матчи плей-офф.
Россия в медальном зачете идет второй - с девятью золотыми против 13 у китайцев. Все наши титулы завоеваны непобедимой армией красавиц-синхронисток, разбавленной одиноким смельчаком Александром Мальцевым. В этом виде спорта наши выиграли все, кроме новой дисциплины хай-лайт, и лишь потому, что они в ней не выступали. Результат, бесспорно, впечатляющий, но не удививший абсолютно никого. Мы и так, мягко говоря, догадывались, что в синхронном плавании наша сборная по-прежнему сильнейшая, и никакой новой информации, стало быть, не получили. Так что запротоколируем очередной тримуф российской команды, скажем ей спасибо от всей души – и пойдем дальше.
Синхронное плавание
Все медали ЧМ-2019
Золото
Серебро
Бронза
Всего
ЧМ-2017
1
Россия
9 (4)*
0
0
9 (4)
8 (7+1+0)
2
Украина
1 (0)
0
5 (4)
6 (4)
6 (0+1+5)
3
Китай
0
5 (4)
0
5 (4)
5 (1+4+0)
4
Италия
0
3 (0)
0
3 (0)
2 (1+1+0)
5
Испания
0
2 (0)
1 (0)
3 (0)
2 (0+2+0)
6
Япония
0
0
4 (0)
4 (0)
2 (0+0+2)
* В скобках – медали в олимпийских видах программы. На чемпионатах мира в них разыгрывается по два комплекта наград (отдельно в технической и произвольной программах), а на Олимпиадах – по одному (по сумме двух программ).
Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020
ЧМ-2019
ЧМ-2017
ОИ-2016
ОИ-2020
Дуэты
1, 1
1, 1
1
1 (1)*
Групповые упражнения
1, 1
1, 1
1
1 (1)
* В скобках – максимальное число олимпийский лицензий на страну.
В прыжках в воду Россия ограничилась четырьмя медалями. Две из них – неолимпийские, три – синхронные, золота - ноль. С индивидуальными дисциплинами - в отсутствие олимпийского чемпиона на трамплине Ильи Захарова с его недолеченной травмой – там до последнего дня была совсем беда: ни одного места выше девятого.
Но сегодня ситуацию отчасти спас Александр Бондарь - заслуженный мастер спорта Украины и России, перешедший из-под первого флага под второй лишь четыре года назад. После невнятного полуфинала, где он за один прыжок до конца стоял пограничным-двенадцатым, в решающий момент Бондарь выступил просто блестяще! Пусть он проиграл феноменальным китайцам (это был вообще какой-то двойной космос) больше сорока, зато и остальных опередил на добрый «полтинник».
Ближайшим из остальных, кстати, стал украинский подросток Алексей Середа, поразивший в Кванджу всех удивительной стабильностью чистых входов в воду. Два четвертых места на ЧМ в 13 лет (было забавно наблюдать, как Середа перед синхронными прыжками командовал «три-четыре» здоровенному партнеру Олегу Сербину) – это, знаете ли, не шутки. У нас таких молодых и близко не видать.
Китайские прыгуны подобно российским синхронисткам смели все золото подчистую за схожим исключением: они в последний момент снялись с сегодняшнего микста на трамплине, дав остальным чуток прогуляться по буфету. Увы, эту «золотую контрамарку» разыгрывали австралийцы, канадцы и немцы. Наши Кристина Ильиных с Сергеем Назиным наныряли на тихое десятое место.
Хотя один раз китайцы на этом ЧМ все-таки должны были по-настоящему проиграть - в четверг, когда Джек Лоо перед заключительной попыткой опережал всех на 30 с лишним баллов! Однако британский трамплинист умудрился полностью запороть последний прыжок и пропустил вперед обоих представителей Поднебесной. Какая-то мистика…
Но вернемся к сборной России и к ее перспективам в олимпийском Токио-2020. Похоже, в индивидуальных прыжках у нас там если что кому и светит, то разве что Бондарю с Захаровым - если второй успеет «воскреснуть». Зато в четырех парных дисциплинах медальные варианты есть. Нужно только добрать в следующем году недостающие лицензии – а то у женской половины сборной их нет до сих пор.
Прыжки в воду
Все медали ЧМ-2019
Золото
Серебро
Бронза
Всего
ЧМ-2017
1
Китай
12 (8)
3 (4)
1 (0)
15 (12)
15 (8+5+2)
2
Австралия
1 (0)
0
1 (1)
2 (1)
1 (1+0+0)
3
Россия
0
3 (1)
1 (1)
4 (2)
5 (1+2+2)
4
Канада
0
2 (1)
0
2 (1)
3 (0+1+2)
5-6
Мексика
0
1 (0)
3 (2)
4 (2)
1 (0+1+0)
5-6
США
0
1 (0)
3 (2)
4 (2)
1 (0+0+1)
7
Великобритания
0
1 (1)
2 (2)
3 (3)
3 (1+2+0)
8
Малайзия
0
1 (1)
0
1 (1)
2 (1+0+0)
9-10
Германия
0
0
1 (0)
1 (0)
2 (0+1+1)
9-10
Корея
0
0
1 (0)
1 (0)
0
Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020
ЧМ-2019
ЧМ-2017
ОИ-2016
ОИ-2020
Трамплин 3 м. Мужчины
9, 10
3, 8
4, 18
2 (2)
Трамплин 3 м (С)* Мужчины
5
1
7
1 (1)
Вышка 10 м. Мужчины
3, 14
4, 8
8, 17
1 (2)
Вышка 10 м (С). Мужчины
2
2
7
1 (1)
Трамплин 3 м. Женщины
18, 22
7, 9
15, 26
0 (2)
Трамплин 3 м (С). Женщины
4
3
-
0 (1)
Вышка 10 м. Женщины
30, 31
20, 22
18, 28
0 (2)
Вышка 10 м (С). Женщины
5
8
-
0 (1)
* С – синхронные прыжки.
Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020
Индивидуальные прыжки: 1-е место на ЧЕ-2019 (5-11.08, Украина) или место не ниже 18-го на Кубке мира-2020.
Синхронные прыжки: место не ниже 4-го (без учета стран, уже отобравшихся на Олимпиаду) на Кубке мира-2020.
У пловцов-марафонцев все еще печальнее. На олимпийских десяти километрах наши довольствовались местами в конце второго-начале третьего десятков и ни одной путевки в Токио пока не заработали. Хотя одна медаль у России все-таки есть – появилась под занавес, в пятницу. Она даже могла быть золотой: Кирилл Беляев на финише самой длинной дистанции 25 км проиграл какое-то касание (три десятые секунды!) французу Акселю Рэймону. Может, Беляеву стоит на ближайший год переключиться на «десятку»?..
Впрочем, не будем раньше времени хоронить самих себя. Тем более, что плавательное золото Кванджу у нас еще наверняка появится. С воскресенья в борьбу включаются Юлия Ефимова, Евгений Рылов и другие российские звезды, каковых в плавании немало. Плюс не забудем о ватерполистках - им в понедельник предстоит четвертьфинал против сборной Австралии.
Основные события этого чемпионата – еще впереди.
Плавание на открытой воде
Все медали ЧМ-2019
Золото
Серебро
Бронза
Всего
ЧМ-2017
1
Германия
2 (1)
1 (0)
2 (1)
5 (2)
0
2
Бразилия
2 (0)
0
0
2 (0)
3 (1+0+2)
3
Франция
1 (0)
3 (1)
1 (0)
5 (1)
6 (4+1+1)
4-5
Венгрия
1 (0)
0
0
1 (0)
0
4-5
Китай
1 (1)
0
0
1 (1)
0
6-7
Италия
0
1 (0)
2 (1)
3 (1)
5 (0+2+3)
6-7
США
0
1 (1)
2 (0)
3 (1)
3 (1+2+0)
8
Россия
0
1 (0)
0
1 (0)
1 (0+0+1)
9
Канада
0
0
1 (0)
1 (0)
0
Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020
ЧМ-2019
ЧМ-2017
ОИ-2016
ОИ-2020
10 км. Мужчины
19, 22
8, 19
11
0 (2)
10 км. Женщины
20, 21
15, 33
8
0 (2)
Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020
Квалификационный марафон-2020: место не ниже 9-го (без учета отобравшихся на Олимпиаду с ЧМ-2019) или лучшее место ниже 9-го среди европейцев.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины
1. Ян Чжан (Китай) – 598,65
2. Хан Ян (Китай) – 585,75
3. Александр Бондарь (Россия) – 541,05
4. Алексей Середа (Украина) – 490,50
…14. Игорь Мялин (Россия) – не попал в финал
Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Микст
1. Мэддисон Кини/Мэттью Картер (Австралия) – 304,86
2. Дженнифер Абел/Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) – 304,08
3. Тина Пунцель/Лоу Массенбург (Германия) – 301,62
…10. Кристина Ильиных/Сергей Назин – 273,24
Синхронное плавание
Смешанные дуэты. Произвольная программа
1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев - 92,9667
2. Манила Фламини/Джорджо Минисини (Италия) – 91,8333
3. Юми Адати/Ацуси Абе (Япония) – 90,4000
Комбинация. Произвольная программа
1. Россия – 98,0000
2. Китай – 96,5667
3. Украина – 94,5333
Водное поло
Женщины. 1/8 финала
Казахстан – Австралия – 3:13, Голландия – Канада – 5:4, Новая Зеландия – Венгрия – 6:17, Греция – Китай – 12:8.
В 1/4 финала 22 июля встречаются: Россия – Австралия, США – Греция, Испания – Голландия, Италия – Венгрия. В случае победы над австралийками сборная России сыграет в полуфинале с Грецией или с США.
Общий медальный зачет ЧМ-2019
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Китай
13
9
1
23
2
Россия
9
4
1
14
3
Германия
2
1
3
6
4
Бразилия
2
0
0
2
5
Франция
1
3
1
5
6
Украина
1
0
5
6
7
Австралия
1
0
1
2
8
Венгрия
1
0
0
1
9
Италия
0
4
2
6
10
США
0
2
5
7
Ближайшие финалы
21 июля, воскресенье
14.00 (московское время). Плавание. 400 м в/с. Мужчины.
14.30. Плавание. 400 м в/с. Женщины.
15.20. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины.
15.30. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины.
22 июля, понедельник
14.00. Плавание. 100 м брасс. Мужчины.
14.10. Плавание. 200 м комплекс. Женщины.
14.50. Плавание. 50 м баттерфляй. Мужчины.
15.30. Плавание. 100 м баттерфляй. Женщины.
23 июля, вторник
6.15. Прыжки в воду. Хай-дайвинг 20 м. Женщины.
14.00. Плавание. 200 м в/с. Мужчины.
14.10. Плавание. 1500 м в/с. Женщины.
14.50. Плавание. 100 м спина. Женщины.
15.05. Плавание. 100 м спина. Мужчины.
15.30. Плавание. 100 м брасс. Женщины.