Бондарь - первый, но после китайцев. Итоги первой половины водного ЧМ-2019

Кроме прыжков и «синхрона» на ЧМ-2019 в корейском Кванджу – последнем перед Олимпиадой будущего года в Токио - исчерпана программа в марафонском плавании на открытой воде. 30 комплектов наград из 76 обрели своих владельцев. Теперь пловцы перемещаются в бассейн, а прыгуны, наоборот, выбираются из-под крыши на свежий воздух, где пройдут соревнования по хай-дайвингу. Плюс продолжаются баталии ватерполистов «обоего пола» - там уже начались матчи плей-офф.

Россия в медальном зачете идет второй - с девятью золотыми против 13 у китайцев. Все наши титулы завоеваны непобедимой армией красавиц-синхронисток, разбавленной одиноким смельчаком Александром Мальцевым. В этом виде спорта наши выиграли все, кроме новой дисциплины хай-лайт, и лишь потому, что они в ней не выступали. Результат, бесспорно, впечатляющий, но не удививший абсолютно никого. Мы и так, мягко говоря, догадывались, что в синхронном плавании наша сборная по-прежнему сильнейшая, и никакой новой информации, стало быть, не получили. Так что запротоколируем очередной тримуф российской команды, скажем ей спасибо от всей души – и пойдем дальше.

Синхронное плавание

Все медали ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего ЧМ-2017 1 Россия 9 (4)* 0 0 9 (4) 8 (7+1+0) 2 Украина 1 (0) 0 5 (4) 6 (4) 6 (0+1+5) 3 Китай 0 5 (4) 0 5 (4) 5 (1+4+0) 4 Италия 0 3 (0) 0 3 (0) 2 (1+1+0) 5 Испания 0 2 (0) 1 (0) 3 (0) 2 (0+2+0) 6 Япония 0 0 4 (0) 4 (0) 2 (0+0+2)

* В скобках – медали в олимпийских видах программы. На чемпионатах мира в них разыгрывается по два комплекта наград (отдельно в технической и произвольной программах), а на Олимпиадах – по одному (по сумме двух программ).

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

ЧМ-2019 ЧМ-2017 ОИ-2016 ОИ-2020 Дуэты 1, 1 1, 1 1 1 (1)* Групповые упражнения 1, 1 1, 1 1 1 (1)

* В скобках – максимальное число олимпийский лицензий на страну.

У НАС – «ПОЖИЛОЙ» УКРАИНЕЦ, У УКРАИНЫ - МОЛОДОЙ

В прыжках в воду Россия ограничилась четырьмя медалями. Две из них – неолимпийские, три – синхронные, золота - ноль. С индивидуальными дисциплинами - в отсутствие олимпийского чемпиона на трамплине Ильи Захарова с его недолеченной травмой – там до последнего дня была совсем беда: ни одного места выше девятого.

Но сегодня ситуацию отчасти спас Александр Бондарь - заслуженный мастер спорта Украины и России, перешедший из-под первого флага под второй лишь четыре года назад. После невнятного полуфинала, где он за один прыжок до конца стоял пограничным-двенадцатым, в решающий момент Бондарь выступил просто блестяще! Пусть он проиграл феноменальным китайцам (это был вообще какой-то двойной космос) больше сорока, зато и остальных опередил на добрый «полтинник».

Ближайшим из остальных, кстати, стал украинский подросток Алексей Середа, поразивший в Кванджу всех удивительной стабильностью чистых входов в воду. Два четвертых места на ЧМ в 13 лет (было забавно наблюдать, как Середа перед синхронными прыжками командовал «три-четыре» здоровенному партнеру Олегу Сербину) – это, знаете ли, не шутки. У нас таких молодых и близко не видать.

Китайские прыгуны подобно российским синхронисткам смели все золото подчистую за схожим исключением: они в последний момент снялись с сегодняшнего микста на трамплине, дав остальным чуток прогуляться по буфету. Увы, эту «золотую контрамарку» разыгрывали австралийцы, канадцы и немцы. Наши Кристина Ильиных с Сергеем Назиным наныряли на тихое десятое место.

Хотя один раз китайцы на этом ЧМ все-таки должны были по-настоящему проиграть - в четверг, когда Джек Лоо перед заключительной попыткой опережал всех на 30 с лишним баллов! Однако британский трамплинист умудрился полностью запороть последний прыжок и пропустил вперед обоих представителей Поднебесной. Какая-то мистика…

Но вернемся к сборной России и к ее перспективам в олимпийском Токио-2020. Похоже, в индивидуальных прыжках у нас там если что кому и светит, то разве что Бондарю с Захаровым - если второй успеет «воскреснуть». Зато в четырех парных дисциплинах медальные варианты есть. Нужно только добрать в следующем году недостающие лицензии – а то у женской половины сборной их нет до сих пор.

Прыжки в воду

Все медали ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего ЧМ-2017 1 Китай 12 (8) 3 (4) 1 (0) 15 (12) 15 (8+5+2) 2 Австралия 1 (0) 0 1 (1) 2 (1) 1 (1+0+0) 3 Россия 0 3 (1) 1 (1) 4 (2) 5 (1+2+2) 4 Канада 0 2 (1) 0 2 (1) 3 (0+1+2) 5-6 Мексика 0 1 (0) 3 (2) 4 (2) 1 (0+1+0) 5-6 США 0 1 (0) 3 (2) 4 (2) 1 (0+0+1) 7 Великобритания 0 1 (1) 2 (2) 3 (3) 3 (1+2+0) 8 Малайзия 0 1 (1) 0 1 (1) 2 (1+0+0) 9-10 Германия 0 0 1 (0) 1 (0) 2 (0+1+1) 9-10 Корея 0 0 1 (0) 1 (0) 0

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

ЧМ-2019 ЧМ-2017 ОИ-2016 ОИ-2020 Трамплин 3 м. Мужчины 9, 10 3, 8 4, 18 2 (2) Трамплин 3 м (С)* Мужчины 5 1 7 1 (1) Вышка 10 м. Мужчины 3, 14 4, 8 8, 17 1 (2) Вышка 10 м (С). Мужчины 2 2 7 1 (1) Трамплин 3 м. Женщины 18, 22 7, 9 15, 26 0 (2) Трамплин 3 м (С). Женщины 4 3 - 0 (1) Вышка 10 м. Женщины 30, 31 20, 22 18, 28 0 (2) Вышка 10 м (С). Женщины 5 8 - 0 (1)

* С – синхронные прыжки.

Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020

Индивидуальные прыжки: 1-е место на ЧЕ-2019 (5-11.08, Украина) или место не ниже 18-го на Кубке мира-2020.

Синхронные прыжки: место не ниже 4-го (без учета стран, уже отобравшихся на Олимпиаду) на Кубке мира-2020.

ЖДЕМ ЕФИМОВУ И ДРУГИХ ЗВЕЗД

У пловцов-марафонцев все еще печальнее. На олимпийских десяти километрах наши довольствовались местами в конце второго-начале третьего десятков и ни одной путевки в Токио пока не заработали. Хотя одна медаль у России все-таки есть – появилась под занавес, в пятницу. Она даже могла быть золотой: Кирилл Беляев на финише самой длинной дистанции 25 км проиграл какое-то касание (три десятые секунды!) французу Акселю Рэймону. Может, Беляеву стоит на ближайший год переключиться на «десятку»?..

Впрочем, не будем раньше времени хоронить самих себя. Тем более, что плавательное золото Кванджу у нас еще наверняка появится. С воскресенья в борьбу включаются Юлия Ефимова, Евгений Рылов и другие российские звезды, каковых в плавании немало. Плюс не забудем о ватерполистках - им в понедельник предстоит четвертьфинал против сборной Австралии.

Основные события этого чемпионата – еще впереди.

Плавание на открытой воде

Все медали ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего ЧМ-2017 1 Германия 2 (1) 1 (0) 2 (1) 5 (2) 0 2 Бразилия 2 (0) 0 0 2 (0) 3 (1+0+2) 3 Франция 1 (0) 3 (1) 1 (0) 5 (1) 6 (4+1+1) 4-5 Венгрия 1 (0) 0 0 1 (0) 0 4-5 Китай 1 (1) 0 0 1 (1) 0 6-7 Италия 0 1 (0) 2 (1) 3 (1) 5 (0+2+3) 6-7 США 0 1 (1) 2 (0) 3 (1) 3 (1+2+0) 8 Россия 0 1 (0) 0 1 (0) 1 (0+0+1) 9 Канада 0 0 1 (0) 1 (0) 0

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

ЧМ-2019 ЧМ-2017 ОИ-2016 ОИ-2020 10 км. Мужчины 19, 22 8, 19 11 0 (2) 10 км. Женщины 20, 21 15, 33 8 0 (2)

Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020

Квалификационный марафон-2020: место не ниже 9-го (без учета отобравшихся на Олимпиаду с ЧМ-2019) или лучшее место ниже 9-го среди европейцев.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Прыжки в воду

Вышка 10 м. Мужчины

1. Ян Чжан (Китай) – 598,65

2. Хан Ян (Китай) – 585,75

3. Александр Бондарь (Россия) – 541,05

4. Алексей Середа (Украина) – 490,50

…14. Игорь Мялин (Россия) – не попал в финал

Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Микст

1. Мэддисон Кини/Мэттью Картер (Австралия) – 304,86

2. Дженнифер Абел/Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) – 304,08

3. Тина Пунцель/Лоу Массенбург (Германия) – 301,62

…10. Кристина Ильиных/Сергей Назин – 273,24

Синхронное плавание

Смешанные дуэты. Произвольная программа

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев - 92,9667

2. Манила Фламини/Джорджо Минисини (Италия) – 91,8333

3. Юми Адати/Ацуси Абе (Япония) – 90,4000

Комбинация. Произвольная программа

1. Россия – 98,0000

2. Китай – 96,5667

3. Украина – 94,5333

Водное поло

Женщины. 1/8 финала

Казахстан – Австралия – 3:13, Голландия – Канада – 5:4, Новая Зеландия – Венгрия – 6:17, Греция – Китай – 12:8.

В 1/4 финала 22 июля встречаются: Россия – Австралия, США – Греция, Испания – Голландия, Италия – Венгрия. В случае победы над австралийками сборная России сыграет в полуфинале с Грецией или с США.

Общий медальный зачет ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 13 9 1 23 2 Россия 9 4 1 14 3 Германия 2 1 3 6 4 Бразилия 2 0 0 2 5 Франция 1 3 1 5 6 Украина 1 0 5 6 7 Австралия 1 0 1 2 8 Венгрия 1 0 0 1 9 Италия 0 4 2 6 10 США 0 2 5 7

Ближайшие финалы

21 июля, воскресенье

14.00 (московское время). Плавание. 400 м в/с. Мужчины.

14.30. Плавание. 400 м в/с. Женщины.

15.20. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины.

15.30. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины.

22 июля, понедельник

14.00. Плавание. 100 м брасс. Мужчины.

14.10. Плавание. 200 м комплекс. Женщины.

14.50. Плавание. 50 м баттерфляй. Мужчины.

15.30. Плавание. 100 м баттерфляй. Женщины.

23 июля, вторник

6.15. Прыжки в воду. Хай-дайвинг 20 м. Женщины.

14.00. Плавание. 200 м в/с. Мужчины.

14.10. Плавание. 1500 м в/с. Женщины.

14.50. Плавание. 100 м спина. Женщины.

15.05. Плавание. 100 м спина. Мужчины.

15.30. Плавание. 100 м брасс. Женщины.