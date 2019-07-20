Бондарь - первый, но после китайцев. Итоги первой половины водного ЧМ-2019 - Советский спорт
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20 июля 2019 17:13ПлаваниеТигай Лев

Бондарь - первый, но после китайцев. Итоги первой половины водного ЧМ-2019

На чемпионате мира по водным видам спорта разыграны последние медали в синхронном плавании и прыжках в воду. В воскресенье начинается «классическое» плавание.

Кроме прыжков и «синхрона» на ЧМ-2019 в корейском Кванджу – последнем перед Олимпиадой будущего года в Токио - исчерпана программа в марафонском плавании на открытой воде. 30 комплектов наград из 76 обрели своих владельцев. Теперь пловцы перемещаются в бассейн, а прыгуны, наоборот, выбираются из-под крыши на свежий воздух, где пройдут соревнования по хай-дайвингу. Плюс продолжаются баталии ватерполистов «обоего пола» - там уже начались матчи плей-офф.

Россия в медальном зачете идет второй - с девятью золотыми против 13 у китайцев. Все наши титулы завоеваны непобедимой армией красавиц-синхронисток, разбавленной одиноким смельчаком Александром Мальцевым. В этом виде спорта наши выиграли все, кроме новой дисциплины хай-лайт, и лишь потому, что они в ней не выступали. Результат, бесспорно, впечатляющий, но не удививший абсолютно никого. Мы и так, мягко говоря, догадывались, что в синхронном плавании наша сборная по-прежнему сильнейшая, и никакой новой информации, стало быть, не получили. Так что запротоколируем очередной тримуф российской команды, скажем ей спасибо от всей души – и пойдем дальше.

Синхронное плавание

Все медали ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

ЧМ-2017

1

Россия

9 (4)*

0

0

9 (4)

8 (7+1+0)

2

Украина

1 (0)

0

5 (4)

6 (4)

6 (0+1+5)

3

Китай

0

5 (4)

0

5 (4)

5 (1+4+0)

4

Италия

0

3 (0)

0

3 (0)

2 (1+1+0)

5

Испания

0

2 (0)

1 (0)

3 (0)

2 (0+2+0)

6

Япония

0

0

4 (0)

4 (0)

2 (0+0+2)

* В скобках – медали в олимпийских видах программы. На чемпионатах мира в них разыгрывается по два комплекта наград (отдельно в технической и произвольной программах), а на Олимпиадах – по одному (по сумме двух программ).

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

ЧМ-2019

ЧМ-2017

ОИ-2016

ОИ-2020

Дуэты

1, 1

1, 1

1

1 (1)*

Групповые упражнения

1, 1

1, 1

1

1 (1)

* В скобках – максимальное число олимпийский лицензий на страну.

У НАС – «ПОЖИЛОЙ» УКРАИНЕЦ, У УКРАИНЫ - МОЛОДОЙ

В прыжках в воду Россия ограничилась четырьмя медалями. Две из них – неолимпийские, три – синхронные, золота - ноль. С индивидуальными дисциплинами - в отсутствие олимпийского чемпиона на трамплине Ильи Захарова с его недолеченной травмой – там до последнего дня была совсем беда: ни одного места выше девятого.

Но сегодня ситуацию отчасти спас Александр Бондарь - заслуженный мастер спорта Украины и России, перешедший из-под первого флага под второй лишь четыре года назад. После невнятного полуфинала, где он за один прыжок до конца стоял пограничным-двенадцатым, в решающий момент Бондарь выступил просто блестяще! Пусть он проиграл феноменальным китайцам (это был вообще какой-то двойной космос) больше сорока, зато и остальных опередил на добрый «полтинник».

Ближайшим из остальных, кстати, стал украинский подросток Алексей Середа, поразивший в Кванджу всех удивительной стабильностью чистых входов в воду. Два четвертых места на ЧМ в 13 лет (было забавно наблюдать, как Середа перед синхронными прыжками командовал «три-четыре» здоровенному партнеру Олегу Сербину) – это, знаете ли, не шутки. У нас таких молодых и близко не видать.

Китайские прыгуны подобно российским синхронисткам смели все золото подчистую за схожим исключением: они в последний момент снялись с сегодняшнего микста на трамплине, дав остальным чуток прогуляться по буфету. Увы, эту «золотую контрамарку» разыгрывали австралийцы, канадцы и немцы. Наши Кристина Ильиных с Сергеем Назиным наныряли на тихое десятое место.

Хотя один раз китайцы на этом ЧМ все-таки должны были по-настоящему проиграть - в четверг, когда Джек Лоо перед заключительной попыткой опережал всех на 30 с лишним баллов! Однако британский трамплинист умудрился полностью запороть последний прыжок и пропустил вперед обоих представителей Поднебесной. Какая-то мистика…

Но вернемся к сборной России и к ее перспективам в олимпийском Токио-2020. Похоже, в индивидуальных прыжках у нас там если что кому и светит, то разве что Бондарю с Захаровым - если второй успеет «воскреснуть». Зато в четырех парных дисциплинах медальные варианты есть. Нужно только добрать в следующем году недостающие лицензии – а то у женской половины сборной их нет до сих пор.

Прыжки в воду

Все медали ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

ЧМ-2017

1

Китай

12 (8)

3 (4)

1 (0)

15 (12)

15 (8+5+2)

2

Австралия

1 (0)

0

1 (1)

2 (1)

1 (1+0+0)

3

Россия

0

3 (1)

1 (1)

4 (2)

5 (1+2+2)

4

Канада

0

2 (1)

0

2 (1)

3 (0+1+2)

5-6

Мексика

0

1 (0)

3 (2)

4 (2)

1 (0+1+0)

5-6

США

0

1 (0)

3 (2)

4 (2)

1 (0+0+1)

7

Великобритания

0

1 (1)

2 (2)

3 (3)

3 (1+2+0)

8

Малайзия

0

1 (1)

0

1 (1)

2 (1+0+0)

9-10

Германия

0

0

1 (0)

1 (0)

2 (0+1+1)

9-10

Корея

0

0

1 (0)

1 (0)

0

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

ЧМ-2019

ЧМ-2017

ОИ-2016

ОИ-2020

Трамплин 3 м. Мужчины

9, 10

3, 8

4, 18

2 (2)

Трамплин 3 м (С)* Мужчины

5

1

7

1 (1)

Вышка 10 м. Мужчины

3, 14

4, 8

8, 17

1 (2)

Вышка 10 м (С). Мужчины

2

2

7

1 (1)

Трамплин 3 м. Женщины

18, 22

7, 9

15, 26

0 (2)

Трамплин 3 м (С). Женщины

4

3

-

0 (1)

Вышка 10 м. Женщины

30, 31

20, 22

18, 28

0 (2)

Вышка 10 м (С). Женщины

5

8

-

0 (1)

* С – синхронные прыжки.

Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020

Индивидуальные прыжки: 1-е место на ЧЕ-2019 (5-11.08, Украина) или место не ниже 18-го на Кубке мира-2020.

Синхронные прыжки: место не ниже 4-го (без учета стран, уже отобравшихся на Олимпиаду) на Кубке мира-2020.

ЖДЕМ ЕФИМОВУ И ДРУГИХ ЗВЕЗД

У пловцов-марафонцев все еще печальнее. На олимпийских десяти километрах наши довольствовались местами в конце второго-начале третьего десятков и ни одной путевки в Токио пока не заработали. Хотя одна медаль у России все-таки есть – появилась под занавес, в пятницу. Она даже могла быть золотой: Кирилл Беляев на финише самой длинной дистанции 25 км проиграл какое-то касание (три десятые секунды!) французу Акселю Рэймону. Может, Беляеву стоит на ближайший год переключиться на «десятку»?..

Впрочем, не будем раньше времени хоронить самих себя. Тем более, что плавательное золото Кванджу у нас еще наверняка появится. С воскресенья в борьбу включаются Юлия Ефимова, Евгений Рылов и другие российские звезды, каковых в плавании немало. Плюс не забудем о ватерполистках - им в понедельник предстоит четвертьфинал против сборной Австралии.

Основные события этого чемпионата – еще впереди.

Плавание на открытой воде

Все медали ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

ЧМ-2017

1

Германия

2 (1)

1 (0)

2 (1)

5 (2)

0

2

Бразилия

2 (0)

0

0

2 (0)

3 (1+0+2)

3

Франция

1 (0)

3 (1)

1 (0)

5 (1)

6 (4+1+1)

4-5

Венгрия

1 (0)

0

0

1 (0)

0

4-5

Китай

1 (1)

0

0

1 (1)

0

6-7

Италия

0

1 (0)

2 (1)

3 (1)

5 (0+2+3)

6-7

США

0

1 (1)

2 (0)

3 (1)

3 (1+2+0)

8

Россия

0

1 (0)

0

1 (0)

1 (0+0+1)

9

Канада

0

0

1 (0)

1 (0)

0

Места России в олимпийских видах программы и наши лицензии на Олимпиаду-2020

ЧМ-2019

ЧМ-2017

ОИ-2016

ОИ-2020

10 км. Мужчины

19, 22

8, 19

11

0 (2)

10 км. Женщины

20, 21

15, 33

8

0 (2)

Где можно будет добрать недостающие путевки на Олимпиаду-2020

Квалификационный марафон-2020: место не ниже 9-го (без учета отобравшихся на Олимпиаду с ЧМ-2019) или лучшее место ниже 9-го среди европейцев.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины

1. Ян Чжан (Китай) – 598,65
2. Хан Ян (Китай) – 585,75
3. Александр Бондарь (Россия) – 541,05
4. Алексей Середа (Украина) – 490,50
…14. Игорь Мялин (Россия) – не попал в финал

Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Микст

1. Мэддисон Кини/Мэттью Картер (Австралия) – 304,86
2. Дженнифер Абел/Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) – 304,08
3. Тина Пунцель/Лоу Массенбург (Германия) – 301,62
…10. Кристина Ильиных/Сергей Назин – 273,24

Синхронное плавание
Смешанные дуэты. Произвольная программа

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев - 92,9667
2. Манила Фламини/Джорджо Минисини (Италия) – 91,8333
3. Юми Адати/Ацуси Абе (Япония) – 90,4000

Комбинация. Произвольная программа

1. Россия – 98,0000
2. Китай – 96,5667
3. Украина – 94,5333

Водное поло
Женщины. 1/8 финала

Казахстан – Австралия – 3:13, Голландия – Канада – 5:4, Новая Зеландия – Венгрия – 6:17, Греция – Китай – 12:8.

В 1/4 финала 22 июля встречаются: Россия – Австралия, США – Греция, Испания – Голландия, Италия – Венгрия. В случае победы над австралийками сборная России сыграет в полуфинале с Грецией или с США.

Общий медальный зачет ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

13

9

1

23

2

Россия

9

4

1

14

3

Германия

2

1

3

6

4

Бразилия

2

0

0

2

5

Франция

1

3

1

5

6

Украина

1

0

5

6

7

Австралия

1

0

1

2

8

Венгрия

1

0

0

1

9

Италия

0

4

2

6

10

США

0

2

5

7

Ближайшие финалы

21 июля, воскресенье

14.00 (московское время). Плавание. 400 м в/с. Мужчины.

14.30. Плавание. 400 м в/с. Женщины.

15.20. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины.

15.30. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины.

22 июля, понедельник

14.00. Плавание. 100 м брасс. Мужчины.

14.10. Плавание. 200 м комплекс. Женщины.

14.50. Плавание. 50 м баттерфляй. Мужчины.

15.30. Плавание. 100 м баттерфляй. Женщины.

23 июля, вторник

6.15. Прыжки в воду. Хай-дайвинг 20 м. Женщины.

14.00. Плавание. 200 м в/с. Мужчины.

14.10. Плавание. 1500 м в/с. Женщины.

14.50. Плавание. 100 м спина. Женщины.

15.05. Плавание. 100 м спина. Мужчины.

15.30. Плавание. 100 м брасс. Женщины.

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12:55 Россияне Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира
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