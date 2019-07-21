А если Рылов перевернется на спину? У России – серебро ЧМ в кролевой эстафете - Советский спорт
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21 июля 2019 16:49ПлаваниеТигай Лев

А если Рылов перевернется на спину? У России – серебро ЧМ в кролевой эстафете

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу вступили в борьбу пловцы. В первый день у России –серебряная медаль в кролевой эстафете 4х100 м.

В утреннем предварительном заплыве наши проиграли эту эстафету британцам – во многом из-за Андрея Минакова, которому не удался второй этап. И когда в финале Минакова заменили на опытного Владимира Морозова, никто не удивился. Это было сколь логично, столь и ожидаемо. Но вот расстановка оказалась более, чем оригинальной.

Финишировавшего в отборе Владислава Гринева, который в этом году побил национальный рекорд на стометровке, державшийся десять лет, перебросили в самое начало, на этап №1. Дальше – Морозов и два спиниста: Климент Колесников с Евгением Рыловым. Авантюра? Как сказать. Американцы вон тоже засунули на стартовый этап гениального Калеба Дрессела. Они тоже устроили «убегающую эстафету!

И вот - старт! Гринев здорово отпахал начальную «сотню» против обладателя семи золотых медалей предыдущего ЧМ Дрессела, проиграв тому только две десятых. Морозов не догнал, но толком и не уступил – «минус 0,33». А вот Колесников схлопотал почти секунду. Безнадега?..

ОН ЧУТЬ НЕ ДОГНАЛ ЭДРИАНА!

Все знают, что Евгений Рылов предпочитает плавать на спине. Но сегодня он выдал лучшую стометровку кролем в российской четверке: за 47,02! Чтобы догнать ветерана Нэйтана Эдриана, вернувшегося в американскую сборную вопреки серьезным проблемам со здоровьем (там рак!), этого, правда, не хватило (поначалу разрыв сокращался), но сомнений в потрясающей форме Рылова теперь нет уже никаких. Как и никаких британцев рядом с нашими в эстафетном финале не было видно даже близко. Эти парни боролись только с США, один на один.К сожалению, проиграли. На последнем чемпионате мира перед Олимпиадой-2020 в Токио. Что ж, время еще есть.

Из трех остальных финалов этого дня Россия участвовала лишь в одном, и на медали там особо не рассчитывала.Сам факт попадания в восьмерку сильнейших на 400 метрах вольным стилеми Вероники Андрусенко, и Анны Егоровой уже был приятным сюрпризом. У мужчин на той же дистанции Александр Красных с Мартином Малютиным, напротив, «отвалились» еще с утра, причем Красных до финала не хватило каких-то трех десятых секунды. А нашей женской эстафете 4х100 - четырех. Хотя олимпийскую лицензию она все равно добыла. Напомню, что в эстафетах квоту на Игры-2020 в Токио получают по 12 лучших команд с ЧМ-2019.

Отбор в завтрашние финалы у нас прошли только мужчины. Олег Костин, на апрельском чемпионате России приятно удививший результатом 22,74, сегодня в 1/2 показал четвертое время и в понедельник вполне может претендовать на медаль. Плюс седьмым и восьмым соответственно пробились в финал стометровки брассом Антон Чупков с Кириллом Пригодой.

Золото на этих двух дистанциях, увы, занято. Слишком велико превосходство Дрессела в баттерфляе и британца Адама Пити в брассе. Пити сегодня установил первый мировой рекорд чемпионата в Кванджу, впервые в истории преодолев рубеж 57 секунд – 56,88 вместо его же прежних 57,10. Впрочем, Чупков свое самое веское слово должен сказать позже, на двухстах метрах. Там уже он и мировой лидер, и действующий чемпион.

АВСТРАЛИЕЦ ОТКАЗАЛСЯ ВСТАТЬ НА ОДИН ПЬЕДЕСТАЛ С СУНЬ ЯНОМ

Состоялся и первый скандал (куда ж без него?): во время церемонии награждения австралиец Марк Хортон демонстративно не стал подниматься на серебряную ступень пьедестала рядом с китайцем Сунь Яном, в начале этого года чудом отмазавшимся от истории с допингом. Белобрысо-очкастый «бунтарь» Хортон так и промялся всю процедуру у подножия подиума, после чего покинул место событий, не получив медали. Сунь Ян, выигравший 400 кролем четвертый ЧМ подряд, сделал вид, что ничего не произошло. Мол, брезгуешь - твои проблемы. Чемпион-то – все равно я…

Следующим утром, как вы уже поняли, шансов на золото у нас опять не густо, но там интерес будет в другом. Рылов с Колесниковым перевернутся на свою любимую спину (100 м), а кроме того в борьбу вступит Юлия Ефимова.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея). Плавание

Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины

1. США – 3.09,06

2. Россия (Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников, Евгений Рылов) – отставание 0,91

3. Австралия – 2,16

Эстафета 4х100 м в/с. Женщины

1. Австралия – 3.30,21

2. США – 0,81

3. Канада – 1,57

…9. Россия – не прошла в финал

400 м в/с. Женщины

1. Эриэн Титмус (Австралия) – 3.58,76

2. Кэти Ледеки (США) – 1,21

3. Леа Смит (США) – 2.53

…7. Вероника Андрусенко (Россия) – 7,40

…8. Анна Егорова (Россия) –9,84

400 м в/с. Мужчины

1. Сунь Ян (Китай) – 3.42,44

2. Марк Хортон (Австралия) – 0,73

3. Габриэле Детти (Италия) – 0,79

…9. Александр Красных (Россия) – не прошел в финал

…11. Мартин Малютин (Россия) – не прошел в финал

Медальный зачет ЧМ-2019

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