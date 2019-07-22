Дрессел едва унес ноги от Костина. Россиянин уступил только лучшему пловцу мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 16:30ПлаваниеТигай Лев

Дрессел едва унес ноги от Костина. Россиянин уступил только лучшему пловцу мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу серебряную медаль на дистанции 50 м баттерфляем завоевал Олег Костин.

Два года назад в Будапеште 20-летний (тогда) американец Калеб Дрессел потряс весь мир, собрав на своем первом же ЧМ урожай из семи золотых наград. С тех пор именно он считается преемником Макла Фелпса и Райана Лохте на троне «короля плавания».

Олегу Костину в мае исполнилось 27, и до сегодняшнего дня его наивысшим достижением была скромная бронза прошлогоднего чемпионата Европы. Правда, нынешней весной Костин побил национальный рекорд на коронной (пусть и неолимпийской) дистанции 50 баттерфляем. Но где рекорд России – и где небожитель Дрессел?

В Кванджу Костин вышел в финал с четвертым временем. Все остались довольны: нормально, еще чуть-чуть – и парень может забраться на пьедестал. Никому и в голову не приходило, что сегодня за десять метров до финиша Костин практически догонит Дрессела! Еще чуть-чуть в том же темпе – и россиянин стал бы чемпионом ми…

Нет, не срослось. В самом конце и Костин все-таки «наелся», и американец сумел прибавить. Хотя бразилец Сантос достать нашего пловца все равно не успел – есть серебро! С новым рекордом России, на четыре сотых лучше своего-прежнего. Ай да Костин!

ЕФИМОВА И КИНГ ИДУТ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

GettyImages-1163439440

Когда в Москве едва рассвело, первый раз вышла на старт в Кванджу Юлия Ефимова. Выиграла легко – как и ее привычная обидчица последних лет на стометровке брассом Лилли Кинг. Американка в своем предварительном заплыве оказалась быстрее на 0,27.

Зато через несколько часов, в полуфиналах вышло ровно наоборот. Опять обе порознь пришли к финишу первыми, но лучший результат во втором «заочном раунде» остался уже за Ефимовой: 1.05,56 против 1.05,66. Да, по идее, «сотня» – это территория Кинг. Здесь она владеет всеми титулами и рекордами. Но уж больно не по-чемпионски американка выглядела в 1/2 на последних метрах. Похоже, не в порядке что-то там у нее. Или я выдаю желаемое за действительное? В общем, ждем битвы во вторничном финале.

РЫЛОВ БЬЕТ РЕКОРДЫ В ЭКОНОМНОМ РЕЖИМЕ

GettyImages-1163526940

Для спиниста Евгения Рылова, как и для Ефимовой, сто метров – непрофильная, запасная дистанция. Однако еще в воскресенье, когда Рылов показал лучшее время на этапе в серебряной кролевой эстафете 4х100, стало ясно, что он находится в великолепной форме. Что и подтвердилось на следующий день, когда россиянин перевернулся на спину.

И в предварительном раунде, и в полуфинале Рылов выигрывал в гроссмейстерском, предельно экономном режиме, стараясь не сжечь ни одной лишней калории. Хотя мимоходом все равно установил рекорд страны, жить которому, уверен, осталось считанные часы – до завтрашнего финала. Кстати, там и до мирового уже не так далеко. Между лучшим полуфинальным временем китайца Сю Цзяю (второй заплыв, напуганный первым, рыловским вышел побыстрее) и достижением американца Райана Мерфи – всего-то 0,32.

Мерфи с Рыловым сегодня показали абсолютно одинаковое время, на 0,27 хуже, чем у китайца. Только пловец из США на последних метрах выглядел еле живым, а наш – толком и не разогнавшимся. Ох, что-то будет…

Климент Колесников, у которого Рылов отобрал национальный рекорд, в финал, увы, не попал. Не хватило каких-то четырех сотых. Видимо, Колесников все-таки не успел набрать оптимальную форму после болезни, которую перенес незадолго до ЧМ. Хотя его помощь в эстафетах, думаю, еще пригодится.

Из остальных дистанций отметим попадания в финалы с седьмыми результатами спинистки Дарьи Васькиной на ста метрах и Мартина Малютина на двухстах кролем. В первом случае это локальный успех, во втором – скорее неудача. Перед ЧМ Малютин имел лучший результат мирового сезона, да и в предварительном раунде показал третье время. Но чтобы претендовать на медаль во вторник надо будет плыть еще быстрей, а способен ли россиянин прибавить, пока не понятно.

Впрочем, этот день у нас в любом случае будет о-го-го. С Ефимовой и Рыловым.

ПОЛУФИНАЛ РОССИЯ – США ОТМЕНЯЕТСЯ

GettyImages-1163501006

Кроме плавания на ЧМ-2019 у России остался только один вид спорта – хай-дайвинг. Наши ватерполистки проиграли четвертьфинальный матч сборной Австралии и в борьбе за медали участвовать не будут. Напомню, что мужская команда на чемпионат не отобралась, зато женская заняла здесь первое место в группе и попала сразу в 1/4. Австралийкам же пришлось пробиваться в эту стадию через дополнительный раунд плей-офф. Что, впрочем, не помешало им одержать две победы – и выйти в полуфинал на действующего чемпиона мира и Олимпийских игр сборную США.

Главной причиной поражения нашей команды я бы назвал неудачные действия в атаке. Это касается не только игры в равных составах, но и реализации большинства, которая оставляла желать лучшего. Россиянки основательно обстучали обе штанги и перекладину ворот соперника, да и в голкипера попадали постоянно, в том числе – в упор. Не принесли успеха и скоростные контратаки, на которые явно делал ставку наш тренер Александр Гайдуков: из-за брака в длинных передачах мяч просто не до доходил до ватерполистки, уплывшей на чужую половину.

В результате после быстрого первого гола в начале сборная России не могла ничего забить больше двух периодов, до середины третьей четверти. Чем австралийки, конечно, воспользовались – 4:1 к большому перерыву. Во второй половине они стали откровенно тянуть время, предпочитая тратить 30 секунд на атаку вообще без броска, и могли быть за это наказаны: за четыре с половиной минуты до финального свистка наши, наконец, сравняли счет – 6:6. К сожалению, продолжения не последовало. Австралия тут же ответила очень красивым голом (длинный навес по диагонали через голкипера в дальнюю «девятку») и вскоре, после пенальти в российские ворота, исход матча был предрешен – 9:6.

После игры помощник Гайдукова Андрей Белофастов посетовал в интервью «РИА Новости», что договоры с тренерами сборной заключаются заново каждые 3-6 месяцев и им постоянно приходится работать под давлением. «Мы – самые нищие тренеры, в федерации денег нет», – заявил Белофастов. Комментируя это выступление, президент ФВПЛ Алексей Власенко заметил, что наставники сборной получают хорошую зарплату в клубах. А их гонорары за работу в национальной команде, которые платит не федерация, а ЦСП, были снижены после того, как команда осталась без медалей прошлогоднего чемпионата Европы. Также стало известно, что Гайдуков останется на своем посту после ЧМ.

Теперь чтобы отобраться на Олимпиаду-2020 нашей сборной надо или выигрывать январский чемпионат Европы в Будапеште (это сложно, хотя и не невозможно – в «нулевые» россиянки брали золото ЧЕ трижды подряд), или попадать в топ-3 заключительного квалификационного турнира. Европу там будут представлять пять команд, занявших на первенстве континента места со второго по шестое. Подопечным Гайдукова вполне по силам решить эту задачу.

Кванджу (Корея). Водные виды спорта. Чемпионат мира

Плавание
50 м баттерфляй. Мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 22,35
2. Олег Костин (Россия) – отставание 0,35
3. Николас Сантос (Бразилия) – 0,44
…8. Андрей Жилкин (Россия) – 0,76

100 м брасс. Мужчины

1. Адам Пити (Великобритания) – 57, 14
2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 1,32
3. Янь Жибей (Китай) – 1,49
…5. Кирилл Пригода (Россия) – 1,95
…8. Антон Чупков (Россия) – 2,05

100 м баттерфляй. Женщины

1. Маргарет Макнэйл (Канада) – 55,83
2. Сара Сьестрем (Швеция) – 0,39
3. Эмма Макион (Австралия) – 0,78
…11. Светлана Чимрова (Россия) выбыла в 1/2 финала

200 м комплекс. Женщины

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.07,53
2. Е Шивень (Китай) – 1,07
3. Сидни Пикрем (Канада) – 1,17
…20. Виктория Белякова (Россия) выбыла в предварительном заплыве

Водное поло
Женщины. 1/4 финала

Россия – Австралия – 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3)

Другие матчи: США – Греция – 15:5, Испания – Голландия – 12:8, Италия – Венгрия – 6:7

Медальный зачет ЧМ-2019

1

Ближайшие финалы

Безымянныйimage-1426-1562838561

21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
22/07 14:00Футбол
Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нетДвумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями – невероятная путаница.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
22/07 15:00Футбол
Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/07 17:33Футбол
Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луныНа волне флешмоба в инстаграме американской певицы, мы вспомнили другой: тот, что болельщики «Бешикташа» организовали для Диего Косты, умоляя перейти его в их клуб.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
Новости
17:22 Футбол РФС: Со второй части сезона все матчи РПЛ будут проходить с использованием VAR
17:04 Футбол Ханни подписал контракт с катарским клубом
16:44 Футбол Сергей Ташуев: «Порту» пока не вкатился в сезон, и это плюс для «Краснодара»
16:32 Футбол Полузащитник «Легии» перебрался в «Урал» (фото)
16:15 Футбол Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
16:05 Футбол «Спартак» проведет первый матч против «Туна» в Швейцарии
15:50 Плавание Ефимова и Рылов поспорят за медали чемпионата мира
15:40 Футбол Валерий Рейнгольд: «Тун» – хороший вариант для «Спартака»
15:24 Футбол «Спартак» поспорит с четвертой командой Швейцарии за плей-офф Лиги Европы
15:15 Плавание Костин выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем
14:58 Футбол Игорь Шалимов: «Краснодару» с жребием точно не повезло
14:48 Футбол Полузащитник «Фулхэма» близок к переходу в «Тоттенхэм» за 20 млн фунтов
14:31 Футбол В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы
14:27 Футбол Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком»
14:14 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом» (видео)
14:09 Футбол ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы»
14:06 Футбол «Спартак» включил матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в абонементскую программу
13:59 Футбол Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость
13:50 Фигурное катание Коляда женился на венгерской фигуристке (фото)
13:45 Футбол Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика