Дрессел едва унес ноги от Костина. Россиянин уступил только лучшему пловцу мира

Два года назад в Будапеште 20-летний (тогда) американец Калеб Дрессел потряс весь мир, собрав на своем первом же ЧМ урожай из семи золотых наград. С тех пор именно он считается преемником Макла Фелпса и Райана Лохте на троне «короля плавания».

Олегу Костину в мае исполнилось 27, и до сегодняшнего дня его наивысшим достижением была скромная бронза прошлогоднего чемпионата Европы. Правда, нынешней весной Костин побил национальный рекорд на коронной (пусть и неолимпийской) дистанции 50 баттерфляем. Но где рекорд России – и где небожитель Дрессел?

В Кванджу Костин вышел в финал с четвертым временем. Все остались довольны: нормально, еще чуть-чуть – и парень может забраться на пьедестал. Никому и в голову не приходило, что сегодня за десять метров до финиша Костин практически догонит Дрессела! Еще чуть-чуть в том же темпе – и россиянин стал бы чемпионом ми…

Нет, не срослось. В самом конце и Костин все-таки «наелся», и американец сумел прибавить. Хотя бразилец Сантос достать нашего пловца все равно не успел – есть серебро! С новым рекордом России, на четыре сотых лучше своего-прежнего. Ай да Костин!

ЕФИМОВА И КИНГ ИДУТ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Когда в Москве едва рассвело, первый раз вышла на старт в Кванджу Юлия Ефимова. Выиграла легко – как и ее привычная обидчица последних лет на стометровке брассом Лилли Кинг. Американка в своем предварительном заплыве оказалась быстрее на 0,27.

Зато через несколько часов, в полуфиналах вышло ровно наоборот. Опять обе порознь пришли к финишу первыми, но лучший результат во втором «заочном раунде» остался уже за Ефимовой: 1.05,56 против 1.05,66. Да, по идее, «сотня» – это территория Кинг. Здесь она владеет всеми титулами и рекордами. Но уж больно не по-чемпионски американка выглядела в 1/2 на последних метрах. Похоже, не в порядке что-то там у нее. Или я выдаю желаемое за действительное? В общем, ждем битвы во вторничном финале.

РЫЛОВ БЬЕТ РЕКОРДЫ В ЭКОНОМНОМ РЕЖИМЕ

Для спиниста Евгения Рылова, как и для Ефимовой, сто метров – непрофильная, запасная дистанция. Однако еще в воскресенье, когда Рылов показал лучшее время на этапе в серебряной кролевой эстафете 4х100, стало ясно, что он находится в великолепной форме. Что и подтвердилось на следующий день, когда россиянин перевернулся на спину.

И в предварительном раунде, и в полуфинале Рылов выигрывал в гроссмейстерском, предельно экономном режиме, стараясь не сжечь ни одной лишней калории. Хотя мимоходом все равно установил рекорд страны, жить которому, уверен, осталось считанные часы – до завтрашнего финала. Кстати, там и до мирового уже не так далеко. Между лучшим полуфинальным временем китайца Сю Цзяю (второй заплыв, напуганный первым, рыловским вышел побыстрее) и достижением американца Райана Мерфи – всего-то 0,32.

Мерфи с Рыловым сегодня показали абсолютно одинаковое время, на 0,27 хуже, чем у китайца. Только пловец из США на последних метрах выглядел еле живым, а наш – толком и не разогнавшимся. Ох, что-то будет…

Климент Колесников, у которого Рылов отобрал национальный рекорд, в финал, увы, не попал. Не хватило каких-то четырех сотых. Видимо, Колесников все-таки не успел набрать оптимальную форму после болезни, которую перенес незадолго до ЧМ. Хотя его помощь в эстафетах, думаю, еще пригодится.

Из остальных дистанций отметим попадания в финалы с седьмыми результатами спинистки Дарьи Васькиной на ста метрах и Мартина Малютина на двухстах кролем. В первом случае это локальный успех, во втором – скорее неудача. Перед ЧМ Малютин имел лучший результат мирового сезона, да и в предварительном раунде показал третье время. Но чтобы претендовать на медаль во вторник надо будет плыть еще быстрей, а способен ли россиянин прибавить, пока не понятно.

Впрочем, этот день у нас в любом случае будет о-го-го. С Ефимовой и Рыловым.

ПОЛУФИНАЛ РОССИЯ – США ОТМЕНЯЕТСЯ

Кроме плавания на ЧМ-2019 у России остался только один вид спорта – хай-дайвинг. Наши ватерполистки проиграли четвертьфинальный матч сборной Австралии и в борьбе за медали участвовать не будут. Напомню, что мужская команда на чемпионат не отобралась, зато женская заняла здесь первое место в группе и попала сразу в 1/4. Австралийкам же пришлось пробиваться в эту стадию через дополнительный раунд плей-офф. Что, впрочем, не помешало им одержать две победы – и выйти в полуфинал на действующего чемпиона мира и Олимпийских игр сборную США.

Главной причиной поражения нашей команды я бы назвал неудачные действия в атаке. Это касается не только игры в равных составах, но и реализации большинства, которая оставляла желать лучшего. Россиянки основательно обстучали обе штанги и перекладину ворот соперника, да и в голкипера попадали постоянно, в том числе – в упор. Не принесли успеха и скоростные контратаки, на которые явно делал ставку наш тренер Александр Гайдуков: из-за брака в длинных передачах мяч просто не до доходил до ватерполистки, уплывшей на чужую половину.

В результате после быстрого первого гола в начале сборная России не могла ничего забить больше двух периодов, до середины третьей четверти. Чем австралийки, конечно, воспользовались – 4:1 к большому перерыву. Во второй половине они стали откровенно тянуть время, предпочитая тратить 30 секунд на атаку вообще без броска, и могли быть за это наказаны: за четыре с половиной минуты до финального свистка наши, наконец, сравняли счет – 6:6. К сожалению, продолжения не последовало. Австралия тут же ответила очень красивым голом (длинный навес по диагонали через голкипера в дальнюю «девятку») и вскоре, после пенальти в российские ворота, исход матча был предрешен – 9:6.

После игры помощник Гайдукова Андрей Белофастов посетовал в интервью «РИА Новости», что договоры с тренерами сборной заключаются заново каждые 3-6 месяцев и им постоянно приходится работать под давлением. «Мы – самые нищие тренеры, в федерации денег нет», – заявил Белофастов. Комментируя это выступление, президент ФВПЛ Алексей Власенко заметил, что наставники сборной получают хорошую зарплату в клубах. А их гонорары за работу в национальной команде, которые платит не федерация, а ЦСП, были снижены после того, как команда осталась без медалей прошлогоднего чемпионата Европы. Также стало известно, что Гайдуков останется на своем посту после ЧМ.

Теперь чтобы отобраться на Олимпиаду-2020 нашей сборной надо или выигрывать январский чемпионат Европы в Будапеште (это сложно, хотя и не невозможно – в «нулевые» россиянки брали золото ЧЕ трижды подряд), или попадать в топ-3 заключительного квалификационного турнира. Европу там будут представлять пять команд, занявших на первенстве континента места со второго по шестое. Подопечным Гайдукова вполне по силам решить эту задачу.

Кванджу (Корея). Водные виды спорта. Чемпионат мира

Плавание

50 м баттерфляй. Мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 22,35

2. Олег Костин (Россия) – отставание 0,35

3. Николас Сантос (Бразилия) – 0,44

…8. Андрей Жилкин (Россия) – 0,76

100 м брасс. Мужчины

1. Адам Пити (Великобритания) – 57, 14

2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 1,32

3. Янь Жибей (Китай) – 1,49

…5. Кирилл Пригода (Россия) – 1,95

…8. Антон Чупков (Россия) – 2,05

100 м баттерфляй. Женщины

1. Маргарет Макнэйл (Канада) – 55,83

2. Сара Сьестрем (Швеция) – 0,39

3. Эмма Макион (Австралия) – 0,78

…11. Светлана Чимрова (Россия) выбыла в 1/2 финала

200 м комплекс. Женщины

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.07,53

2. Е Шивень (Китай) – 1,07

3. Сидни Пикрем (Канада) – 1,17

…20. Виктория Белякова (Россия) выбыла в предварительном заплыве

Водное поло

Женщины. 1/4 финала

Россия – Австралия – 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3)

Другие матчи: США – Греция – 15:5, Испания – Голландия – 12:8, Италия – Венгрия – 6:7

Медальный зачет ЧМ-2019

Ближайшие финалы