Ефимова и Рылов – с серебром. У России пока нет золота на ЧМ-2019

Сегодня мы прежде всего ждали финалов с участием Юлии Ефимовой и Евгения Рылова. Разумеется, с надеждами на золото. Но первый же заплыв вечерней программы - на 200 метров кролем - вместил в себя столько всего, что о признанных российских звездах на время пришлось забыть.

БРОНЗА МАЛЮТИНА В «ЗАПЛЫВЕ СКАНДАЛОВ»

Незадолго до ЧМ-2019 Мартин Малютин владел лучшим результатом сезона в мире. Однако секунды там были не самые выдающиеся, а уже в Кванджу россиянин отобрался в финал лишь седьмым - и вынужден был, соответственно, стартовать по крайней, первой дорожке. Однако решающий заплыв у Малютина вышел гораздо лучше. Он здорово накатил на финиш и коснулся бортика четвертым, абсолютно одновременно с Дунканом Скоттом.

До первой тройки обоим было довольно далеко: Данас Рапсис (1.44,69) опередил и нашего, и британца почти на секунду. Однако не успел литовец порадоваться своей победе, как его… дисквалифицировали. Судя по всему, за фальстарт. В результате Малютин со Скоттом стали бронзовыми призерами чемпионата мира, а золото свалилось в руки китайцу Сунь Яну.

Да-да, тому самому Сунь Яну, который в субботу четвертый раз подряд стал чемпионом планеты на четырехсотметровке и во время церемонии награждения был демонстративно бойкотирован серебряным призером Мэком Хортоном. В знак протеста против недавней истории с допингом, когда Сунь Яну удалось чудом выйти сухим из воды, австралиец не стал подниматься на пьедестал и пожимать руку китайскому пловцу.

Если бы не дисквалификация Рапсиса, никаких шансов на второе золото ЧМ-2019 у Сунь Яна бы не было, на финише он проиграл литовцу больше двух десятых. Но вот поди ж ты, опять ему повезло! Хотя вручение медалей вновь не обошлось без скандала: теперь постоять у пьедестала, но не подниматься на него предпочел Скотт, принявший эстафету у Хортона. При этом трибуны (если не все, то по крайней мере их англоязычная часть) устроили британцу громкую овацию.

Малютин в эти разборки вмешиваться не стал. Сделал все, как положено: вышел, поднялся на подиум, получил медаль, сфотографировался. Думаю, своей первой бронзой ЧМ в 50-метровых бассейнах он остался вполне доволен. А вот насколько далеко зайдет в Кванджу кампания против Сунь Яна, это пока вопрос. В среду китайцу плыть 800 метров вольным стилем, где он сегодня рано утром умудрился пройти в финал с пограничным, восьмым результатом. Вот ведь везунчик!

ОПЯТЬ КИТАЙ – ТЕПЕРЬ ВПЕРЕДИ РЫЛОВА

Едва успели разобраться со скандальным кролем, как настала очередь Рылова. Бесспорный лидер спинистов мира на двухсотметровке в первые дни ЧМ показал такую убийственную форму (взять хоть 47,02 на последнем этапе эстафеты 4х100 вольным стилем), что нам всерьез верилось в его способность бороться за титул и на «сотне». С китайцем Сю Цзяю и рекордсменом планеты Райаном Мерфи из США.

Первые 50 метров в лидерах красовался Мерфи - что не помешало ему «утонуть» в конце дистанции и выпасть из призовой тройки. Рылов же, наоборот, сделал поворот последним, но потом начал ожидаемо-стремительно нагонять. Вскоре он поравнялся с китайцем. Ну, давай, дожимай!..

Увы, сил на заключительные метры у азиатского пловца осталось побольше. И выбросить руки к финишному бортику ему тоже удалось лучше. Рылов - только второй, причем в данном случае слово «только» вовсе не является преувеличением.

Кстати, результат Сю Цзяю в финале оказался заметно хуже, чем в 1/2. Он и «полуфинального» Рылова обогнал всего-то на одну сотую. При том, что россиянин накануне явно экономил силы. Сумей он сегодня прибавить (как мы, собственно, ожидали), и конкурентов бы не осталось, но… Во вторник Рылов проплыл «сотню» на 0,23 медленнее, чем в понедельник. Потому и не чемпион.

ЕФИМОВА ТОЖЕ ДОГНАЛА – И ТОЖЕ НЕ ОБОГНАЛА

И вот – гвоздь программы дня, женская стометровка брассом. Юлия Ефимова против пухлощекой Лилли Кинг. Накануне россиянка в своем полуфинале проплыла на десятую быстрее американки. Тогда показалось, что Кинг не совсем в порядке, и в решающем заплыве возможно все…

К сожалению, и это впечатление оказалось обманчивым. Сюжет этого финала получился таким же, как у Рылова: сначала соперник уходит вперед, потом мы его догоняем - и после короткого равного отрезка все-таки проигрываем в самом конце.

После финиша Кинг на радостях так с воплями колошматила кулаками по воде, что забрызгала добрых полбассейна. Что ж, ей было что праздновать, разве нет? А о демонстративной неприязни, как в олимпийском Рио-2016, у них с Ефимовой речи теперь нету. Юля после поражения улыбалась и спокойно поздравила победительницу.

Но счастья нет. В смысле золота. И все, что нам остается, это ждать пятницы, когда по необъяснимой причуде расписания ЧМ-2019, на старт своих коронных, двухсотметровых дистанций друг за другом выйдут и Ефимова, и Рылов, и еще один действующий чемпион мира Антон Чупков. Вот вечно у нас так: то пусто, то густо.

Кванджу (Корея). Водные виды спорта. Чемпионат мира

Плавание

100 м брасс. Женщины

1. Лилли Кинг (США) – 1.04,93

2. Юлия Ефимова (Россия) – отставание 0,56

3. Мартина Карраро (Италия) – 1,43

…13. Анна Белоусова (Россия) выбыла в 1/2 финала

100 м спина. Мужчины

1. Сю Цзяю (Китай) – 52,43

2. Евгений Рылов (Россия) –0,24

3. Митчелл Ларкин (Австралия) –0,34

…9. Климент Колесников (Россия) выбыл в 1/2 финала

200 м в/с. Мужчины

1. Сунь Ян (Китай) – 1.44,93

2. Кацухиро Мацумото (Япония) – 00,29

3. Мартин Малютин (Россия), Дункан Скотт (Великобритания) – 0,70

…12. Михаил Довгалюк (Россия) выбыл в 1/2 финала

100 м спина. Женщины

1. Кайли Масс (Канада) – 58,60

2. МиннаАтертон (Австралия) – 0,25

3. Оливия Смолига (США) – 0,31

…8. Дарья Васькина (Россия) – 1,14

…14. Анастасия Фесикова (Россия) выбыла в 1/2 финала

1500 м в/с. Женщины

1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.40,89

2. Сара Колер (Германия) – 7,94

3. Ван Цзянцзяне (Китай) – 10,11

…15. Анастасия Кирпичникова (Россия) выбыла в предварительном заплыве

Прыжки в воду

Хай-дайвинг. 20 м. Женщины

1. Рианна Иффлэнд (Австралия) – 298,05

2. Адриана Хименес (Мексика) – 297,90

3. Джессика Маколей (Великобритания) – 295,40

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 16 10 3 29 2 Россия 9 8 2 19 3 Австралия 4 2 4 10 4 США 3 4 7 14 5-6 Германия 2 2 3 7 5-6 Канада 2 2 3 7 7 Бразилия 2 0 1 3 8 Венгрия 2 0 0 2 9 Италия 1 4 4 9 10 Франция 1 3 1 5 11 Великобритания 1 2 34 7 12 Украина 1 0 5 6

Ближайшие финалы