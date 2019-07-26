Наш триумф: Ефимова, Рылов и Чупков выиграли три золота за 36 минут

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Два года назад в Будапеште все было абсолютно так же. Пятница, конец июля (только не 26-е число, а 28-е), за три дня до конца водного чемпионата мира у российских пловцов – ноль золотых, но тут на финалы коронных двухсотметровых дистанций друг за другом выходят Евгений Рылов, Юлия Ефимова и Антон Чупков - и все трое одерживают победы. Полнейшее дежавю!

Правда, мировых рекордов в Будапеште не было…

ЕФИМОВА УБИЛА ВСЕХ

В Кванджу открывать золотой парад нашего плавания выпало Ефимовой. Она сорвалась со старта в 14.54 по московскому времени и… И это был вообще не заплыв. Это был разгром «всего остального мира»!

Наша Юля вышла в лидеры уже после первого из четырех бассейнов. После второго – везла всем шесть десятых. И дальше уходила все дальше и дальше-е-е-е. Е-е. 2,35 на финише от второго места. Ау, мисс Кинг! Вы где?! Пытаетесь состроить судорожную улыбку, сидя на трибуне? О’кей, не препятствуем. Все равно на этой дистанции вам больше ничего не остается. Будь вы хоть в воде, хоть на суше.

Впрочем, бог с ней, с этой американской «лилитой». У нас на очереди – Рылов, у которого, в отличие от Ефимовой, вдруг обнаружился в финале внятный соперник. Упрямец Райан Мерфи, оставшийся тут без пьедестала на любимой «сотне», слегка отпустил нашего спиниста на первой половине дистанции, но потом закусил удила и бодался до последнего. Семь десятых итогового отставания от такого Рылова - вполне достойно, истинный американский Робокоп. Которого, если не ошибаюсь, в одноименном фильме звали как раз Мерфи.

Хотя опять же – бог с ним. Время, время - у нас Чупков! А он имел дело с Мэттью Уилсоном, во вчерашнем полуфинале повторившим мировой рекорд, что, как вы понимаете, отнюдь не шутки…

Австралиец и сегодня честно пролидировал 150 метров из двухста. На последнем повороте он опережал Чупкова на 96 сотых, то есть, на секунду. А потом…

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЫВОК ЧУПКОВА

Потом сорекордсмен мира Уилсон на пятидесяти метрах проиграл не секунду, а полторы, после чего сорекордсменом быть перестал. Автоматически и немедленно. Чупков выдал такой финишный отрезок, что ему могли бы позавидовать все мастера быстрого кроля вместе взятые! Он не просто побил, а убил мировой со-рекорд Уилсона с японцем Ватанабе - 1.06.12 против 1.06,67! Уносите…

Три золота за 36 минут, сдобренные российским мировым рекордом – кстати, единственно-действующим для наших пловцов на олимпийских дистанциях - ах, какой же это кайф…

Хотя, что это я? Еще ж кролевая эстафета 4х200, где наши вышли в финал со вторым временем - впереди американцев и австралийцев, несмотря на отсутствие в предварительном заплыве бронзового призера ЧМ-2019 как раз на двухсотметровке Мартина Малютина.

В финале Малютин ушел на последний этап в четырех десятых позади Мэка Хортона. Потом быстро (пожалуй, даже слишком) вышел вперед, пролидировал первую «сотню», но на второй австралиец, увы, взял реванш. Золотого покера не вышло – только опять хет-трик. Кстати, в Будапеште-2017 эстафета 4х200 тоже была в этот день, наши тоже стали там вторыми и даже по составу различие лишь одно – Малютин вместо Данилы Изотова.

Ну, не будет слишком уж закатывать губу, не так ли? Хороший был день. Даже не хватает места, чтобы вспомнить, например, мировые рекорды Калеба Дресселла и Реган Смит на дистанциях 100 баттерфляем и 200 на спине соответственно. Кстати, в завтрашний финал вторым после Дрессела вышел наш Андрей Минаков. В общем, много интересного. Но – не сейчас. Сейчас…

Пусть Ефимова, Рылов и Чупков и дальше плавают в один день. На чемпионатах мира, Олимпиадах – неважно. Пусть все знают, что в расписании есть такой день. День большого русского плавания.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Плавание

200 м брасс. Мужчины

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,12 (рекорд мира)

2. Мэттью Уилсон (Австралия) – 0,56

3. Иппей Ватанабе (Япония) – 0,61

200 м брасс. Женщины

1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.20,17

2. Татьяна Шонмейкер (ЮАР) – отставание 2,35

3. Сидни Пикрем (Канада) – 2,73

…10. Мария Темникова (Россия) выбыла в 1/2 финала

200 м спина. Мужчины

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.53,40

2. Райан Мерфи (США) – 0,72

3. Люк Гринбэнк (Великобритания) – 2,45

…12. Григорий Тарасевич (Россия) выбыл в 1/2 финала

…26. Александр Палатов (Россия) выбыл в предварительном заплыве

Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины

1. Австралия – 7.00,85

2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин) – 0,96

3. США – 1,13

100 м в/с. Женщины

1. Симона Мануэль (США) – 52,04

2. Кэйт Кэмпбелл (Австралия) – 0,39

3. Сара Сьестром (Швеция) – 0,42

…10. Мария Каменева (Россия) выбыла в 1/2 финала

…24. Вероника Андрусенко (Россия) выбыла в предварительном заплыве

Водное поло

Женщины

За 5-е место. Россия – Италия – 10:9 (3:3, 1:2, 5:2, 1:2)

За 3-е место. Австралия – Венгрия – 10:9

Финал. США – Испания – 11:6

Медальный зачет ЧМ-2019

Оставшиеся финалы

27 июля, суббота

12.30 (московское время). Водное поло. Мужчины. Италия – Испания.

14.00. Плавание. 50 м баттерфляй. Женщины.

14.10. Плавание. 50 м в/с. Мужчины.

14.50. Плавание. 100 м баттерфляй. Мужчины.

15.05. Плавание. 200 м спина. Женщины.

15.30. Плавание. 800 м в/с. Женщины.

15.45. Плавание. Смешанная эстафета 4х100 м в/с.

28 июля, воскресенье

14.00. Плавание. 1500 м в/с. Мужчины.

14.30. Плавание. 50 м брасс. Женщины.

14.40. Плавание. 50 м в/с. Женщины.

14.55. Плавание. 50 м спина. Мужчины.

15.10. Плавание. 400 м комплекс. Женщины.

15.25. Плавание. 400 м комплекс. Мужчины.

15.45. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Женщины.

16.00. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины.