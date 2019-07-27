Россия – США: 12:12 по золоту. Все решит последний день ЧМ-2019 - Советский спорт
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27 июля 2019 16:49ПлаваниеТигай Лев

Россия – США: 12:12 по золоту. Все решит последний день ЧМ-2019

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу единственную – серебряную – медаль России сегодня принес 17-летний Андрей Минаков.

После вчерашнего золотого пира (три чемпионских титула за полчаса с хвостиком!) российскому плаванию и его поклонникам поневоле пришлось как-то успокоится и прийти в себя. Никто, конечно, не возражал бы, стань такие праздники ежедневными, но, как говорилось в бородатом анекдоте, «фантастика - на втором этаже».

На смену нашему дню в Кванджу пришел американский: сборная США, буксовавшая практически весь предыдущий чемпионат, сегодня разом хапнула пять золотых и настигла Россию по количеству наград высшего достоинства.

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

16

10

3

29

2

Россия

12

10

4

26

3

США

12

9

10

31

4

Австралия

7

8

6

21

5

Италия

4

5

4

13

6

Венгрия

4

0

0

4

7

Великобритания

3

2

6

11

8

Бразилия

2

3

2

7

9

Канада

2

2

6

10

10

Германия

2

2

3

7

11

Франция

1

3

3

7

12

Япония

1

2

5

8

13

Швеция

1

1

2

4

14

Украина

1

0

5

6

Между прочим, за всю 46-летнюю историю водных ЧМ наша сборная (включая советскую) еще ни разу не финишировала в подобной классификации выше США. А теперь - есть шанс. Пусть это и разборки за второе место - китайцев ни нашим, ни американцам достать уже явно не суждено. Осталось лишь восемь последних комплектов наград (все в плавании), которые будут разыграны в воскресенье. Кстати, вот они.

Оставшиеся финалы ЧМ-2019

28 июля, воскресенье

14.00 (московское время). Плавание. 1500 м в/с. Мужчины

14.30. Плавание. 50 м брасс. Женщины

14.40. Плавание. 50 м в/с. Женщины

14.55. Плавание. 50 м спина. Мужчины

15.10. Плавание. 400 м комплекс. Женщины

15.25. Плавание. 400 м комплекс. Мужчины

15.45. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Женщины

16.00. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины

Если вкратце, интрига такова: чтобы отбить атаку американцев, нашим, скорее всего, понадобится, обыграть их в одном из тех двух воскресных видов, где они – первые фавориты, а мы – вторые, «сразу за». То есть, в матче за шесть очков, как говорят в подобных случаях футболисты.

По расписанию, первой из этих схваток стоит «полтинник» брассом. Лилли Кинг против Юлии Ефимовой.

Сегодня обе выиграли свои полуфиналы. Американка сделала это заметно легче и быстрей – 29,84 против 30,12. Ефимова лишь последним касанием сумела превзойти двух пловчих из Италии. После дисквалификации на двухстах метрах Кинг (пусть на этой дистанции ей все равно было бы очень трудно соперничать с россиянкой) явно намерена взять реванш на своей, спринтерской территории, где она владеет всеми титулами и рекордами. Теоретические шансы у Ефимовой, конечно, остаются, но я, честно говоря, не торопился бы их преувеличивать.

Стало быть, после брасса по золоту должно стать 12:13. Зато потом, даст бог, - опять ничья! В этом убеждают сегодняшние полуфиналы спинистов, где наши дважды финишировали первыми. Сначала Евгений Рылов, на ранне-утренней предварительной стадии показавший лишь 15-й результат, в 1/2 взял себя в руки и обогнал всех по крайней дорожке №1 - 24,56. А пару минут спустя подтвердил свой статус главного фаворита и действующий рекордсмен планеты на этой, 50-метровой дистанции Климент Колесников - 24,35.

Выходят гипотетические 13:13. После которых все решат комбинированные эстафеты, закрывающие программу чемпионата в Кванджу. В женской «комбинашке» нам (как, пожалуй, и всем остальным) бодаться со сборной США особо нечем. А вот в мужской… Там все стало не так уж просто.

Задуматься на эту тему заставил финал стометровки баттерфляем, где юный Андрей Минаков второй раз за два дня побил рекорд страны и уступил лишь «великому и ужасному» Калебу Дресселу (этот монстр сегодня выиграл две личных дистанции, а потом еще обеспечил команде отрыв на старте смешанно-кролевой эстафеты). В последние годы российскому комбинированному квартету не хватало как раз классного дельфиниста. А теперь он у нас, похоже, есть.

Что же это означает?

В поисках ответа я не поленился собрать лучшие результаты на ЧМ-2019 пловцов из сильнейших команд и свел их воедино – в виртуально-завтрашний финал. Кроме личных стометровок принимал во внимание первые (только первые - с сигнала стартера, а не с ходу) этапы всех эстафет. Получилось очень интересно: четыре сборные втиснулись в интервал меньше двух секунд!

Россия, США, Великобритания и Австралия в виртуальном финале мужской комбинированной эстафеты 4х100 м

США

Россия

Великобритания

Австралия

1-й этап

Спина

Райан Мерфи

52,46

2-е место (+0,49)

Евгений Рылов

51,97

1 (51,97)

Люк Гринбэнк

53,75

4 (+1,78)

Митчелл Ларкин

52,77

3 (+0,80)

2-й этап

Брасс

Эндрю Уилсон

59,11

3 (+0,92)

Кирилл Пригода

59,09

2 (+0,43)

Адам Пити

56,88

1 (1.50,63)

Мэттью Уилсон

59,26

4 (+1,40)

3-й этап

Баттерфляй

Калеб Дрессел

49,50

1 (2.41,07)

Андрей Минаков

50,83

2 (+0,82)

Джеймс Гэй

51,62

3 (+1,18)

Мэттью Темпл

51,51

4 (+2,57)

4-й этап

Кроль

Блэйк Пьерони

47,88

1 (3.28,95)

Владислав Гринев

47,82

2 (+0,76)

Дункан Скотт

47,97

3 (+1,27)

Кайл Чалмерс

47,08

4 (+1,77)

Как видите, с Минаковым именно Россия становится главным конкурентом США. И по большому счету обеспечить задел американцам может только одно: феноменальный баттерфляй Дрессела. Вчера в полуфинале он уничтожил старый мировой рекорд Майкла Фелпса и выиграл у Минакова полторы секунды. Сегодня между ними было уже 1,17. А завтра?

Завтра борьба в любом случае пойдет в районе мирового рекорда 10-летней давности (3.27,28). В таблице, как уже было сказано, приведены результаты «с тумбы», а в эстафете каждый этап, начиная со второго, гарантирует экономию в полсекунды, а то и в целую. Вот и считайте.

Так что еще поборемся, госпожа Америка. У этого чемпионата мира будет захватывающий финал.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Плавание

100 м баттерфляй. Мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 49,66

2. Андрей Минаков (Россия) – отставание 1,17

3. Чед Ле Кло (ЮАР) – 1,50

50 м в/с. Мужчины

1. Калеб Дрессел (США) - 21,04

2-3. Бруно Фратус (Бразилия) - 0,41

2-3. Кристиан Голомеев (Греция) - 0,41

4. Владимир Морозов (Россия) - 0,49

…31. Владислав Гринев (Россия) выбыл в предварительном заплыве.

Смешанная эстафета 4х100 м в/с

1. США – 3.19,40 (рекорд мира)

2. Австралия – 0,57

3. Франция – 2,71

…5. Россия (Владислав Гринев, Владимир Морозов, Мария Каменева, Дарья Устинова) – 3,32

200 м спина. Женщины

1. Реган Смит (США) – 2.03,69

2. Кэйли Макиоун (Австралия) - 2,57

3. Кайли Масс (Канада) – 2,93

…10. Анастасия Авдеева (Россия) выбыла в 1/2 финала.

…23. Дарья Устинова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.

50 м баттерфляй. Женщины

1. Сара Сьестрем (Швеция) – 25,02

2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 0,33

3. Фарида Осман (Египет) – 0,45

…9. Арина Суркова (Россия) выбыла в 1/2 финала.

…21. Светлана Чимрова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.

800 м в/с. Женщины

1. Кэти Ледеки (США) – 8.13,58

2. Симона Квадарелла (Италия) – 1,41

3. Эриан Титмус (Австралия) – 2,12

…12. Анна Егорова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.

…16. Анастасия Кирпичникова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.

Водное поло

Мужчины

Финал. Испания – Италия – 5:10

За 3-е место. Хорватия – Венгрия – 10:7

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