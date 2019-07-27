Россия – США: 12:12 по золоту. Все решит последний день ЧМ-2019

После вчерашнего золотого пира (три чемпионских титула за полчаса с хвостиком!) российскому плаванию и его поклонникам поневоле пришлось как-то успокоится и прийти в себя. Никто, конечно, не возражал бы, стань такие праздники ежедневными, но, как говорилось в бородатом анекдоте, «фантастика - на втором этаже».
На смену нашему дню в Кванджу пришел американский: сборная США, буксовавшая практически весь предыдущий чемпионат, сегодня разом хапнула пять золотых и настигла Россию по количеству наград высшего достоинства.
Медальный зачет ЧМ-2019
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Китай
16
10
3
29
2
Россия
12
10
4
26
3
США
12
9
10
31
4
Австралия
7
8
6
21
5
Италия
4
5
4
13
6
Венгрия
4
0
0
4
7
Великобритания
3
2
6
11
8
Бразилия
2
3
2
7
9
Канада
2
2
6
10
10
Германия
2
2
3
7
11
Франция
1
3
3
7
12
Япония
1
2
5
8
13
Швеция
1
1
2
4
14
Украина
1
0
5
6
Между прочим, за всю 46-летнюю историю водных ЧМ наша сборная (включая советскую) еще ни разу не финишировала в подобной классификации выше США. А теперь - есть шанс. Пусть это и разборки за второе место - китайцев ни нашим, ни американцам достать уже явно не суждено. Осталось лишь восемь последних комплектов наград (все в плавании), которые будут разыграны в воскресенье. Кстати, вот они.
Оставшиеся финалы ЧМ-2019
28 июля, воскресенье
14.00 (московское время). Плавание. 1500 м в/с. Мужчины
14.30. Плавание. 50 м брасс. Женщины
14.40. Плавание. 50 м в/с. Женщины
14.55. Плавание. 50 м спина. Мужчины
15.10. Плавание. 400 м комплекс. Женщины
15.25. Плавание. 400 м комплекс. Мужчины
15.45. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Женщины
16.00. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины
Если вкратце, интрига такова: чтобы отбить атаку американцев, нашим, скорее всего, понадобится, обыграть их в одном из тех двух воскресных видов, где они – первые фавориты, а мы – вторые, «сразу за». То есть, в матче за шесть очков, как говорят в подобных случаях футболисты.
По расписанию, первой из этих схваток стоит «полтинник» брассом. Лилли Кинг против Юлии Ефимовой.
Сегодня обе выиграли свои полуфиналы. Американка сделала это заметно легче и быстрей – 29,84 против 30,12. Ефимова лишь последним касанием сумела превзойти двух пловчих из Италии. После дисквалификации на двухстах метрах Кинг (пусть на этой дистанции ей все равно было бы очень трудно соперничать с россиянкой) явно намерена взять реванш на своей, спринтерской территории, где она владеет всеми титулами и рекордами. Теоретические шансы у Ефимовой, конечно, остаются, но я, честно говоря, не торопился бы их преувеличивать.
Стало быть, после брасса по золоту должно стать 12:13. Зато потом, даст бог, - опять ничья! В этом убеждают сегодняшние полуфиналы спинистов, где наши дважды финишировали первыми. Сначала Евгений Рылов, на ранне-утренней предварительной стадии показавший лишь 15-й результат, в 1/2 взял себя в руки и обогнал всех по крайней дорожке №1 - 24,56. А пару минут спустя подтвердил свой статус главного фаворита и действующий рекордсмен планеты на этой, 50-метровой дистанции Климент Колесников - 24,35.
Выходят гипотетические 13:13. После которых все решат комбинированные эстафеты, закрывающие программу чемпионата в Кванджу. В женской «комбинашке» нам (как, пожалуй, и всем остальным) бодаться со сборной США особо нечем. А вот в мужской… Там все стало не так уж просто.
Задуматься на эту тему заставил финал стометровки баттерфляем, где юный Андрей Минаков второй раз за два дня побил рекорд страны и уступил лишь «великому и ужасному» Калебу Дресселу (этот монстр сегодня выиграл две личных дистанции, а потом еще обеспечил команде отрыв на старте смешанно-кролевой эстафеты). В последние годы российскому комбинированному квартету не хватало как раз классного дельфиниста. А теперь он у нас, похоже, есть.
В поисках ответа я не поленился собрать лучшие результаты на ЧМ-2019 пловцов из сильнейших команд и свел их воедино – в виртуально-завтрашний финал. Кроме личных стометровок принимал во внимание первые (только первые - с сигнала стартера, а не с ходу) этапы всех эстафет. Получилось очень интересно: четыре сборные втиснулись в интервал меньше двух секунд!
Россия, США, Великобритания и Австралия в виртуальном финале мужской комбинированной эстафеты 4х100 м
США
Россия
Великобритания
Австралия
1-й этап
Спина
Райан Мерфи
52,46
2-е место (+0,49)
Евгений Рылов
51,97
1 (51,97)
Люк Гринбэнк
53,75
4 (+1,78)
Митчелл Ларкин
52,77
3 (+0,80)
2-й этап
Брасс
Эндрю Уилсон
59,11
3 (+0,92)
Кирилл Пригода
59,09
2 (+0,43)
Адам Пити
56,88
1 (1.50,63)
Мэттью Уилсон
59,26
4 (+1,40)
3-й этап
Баттерфляй
Калеб Дрессел
49,50
1 (2.41,07)
Андрей Минаков
50,83
2 (+0,82)
Джеймс Гэй
51,62
3 (+1,18)
Мэттью Темпл
51,51
4 (+2,57)
4-й этап
Кроль
Блэйк Пьерони
47,88
1 (3.28,95)
Владислав Гринев
47,82
2 (+0,76)
Дункан Скотт
47,97
3 (+1,27)
Кайл Чалмерс
47,08
4 (+1,77)
Как видите, с Минаковым именно Россия становится главным конкурентом США. И по большому счету обеспечить задел американцам может только одно: феноменальный баттерфляй Дрессела. Вчера в полуфинале он уничтожил старый мировой рекорд Майкла Фелпса и выиграл у Минакова полторы секунды. Сегодня между ними было уже 1,17. А завтра?
Завтра борьба в любом случае пойдет в районе мирового рекорда 10-летней давности (3.27,28). В таблице, как уже было сказано, приведены результаты «с тумбы», а в эстафете каждый этап, начиная со второго, гарантирует экономию в полсекунды, а то и в целую. Вот и считайте.
Так что еще поборемся, госпожа Америка. У этого чемпионата мира будет захватывающий финал.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины
1. Калеб Дрессел (США) – 49,66
2. Андрей Минаков (Россия) – отставание 1,17
3. Чед Ле Кло (ЮАР) – 1,50
50 м в/с. Мужчины
1. Калеб Дрессел (США) - 21,04
2-3. Бруно Фратус (Бразилия) - 0,41
2-3. Кристиан Голомеев (Греция) - 0,41
4. Владимир Морозов (Россия) - 0,49
…31. Владислав Гринев (Россия) выбыл в предварительном заплыве.
Смешанная эстафета 4х100 м в/с
1. США – 3.19,40 (рекорд мира)
2. Австралия – 0,57
3. Франция – 2,71
…5. Россия (Владислав Гринев, Владимир Морозов, Мария Каменева, Дарья Устинова) – 3,32
200 м спина. Женщины
1. Реган Смит (США) – 2.03,69
2. Кэйли Макиоун (Австралия) - 2,57
3. Кайли Масс (Канада) – 2,93
…10. Анастасия Авдеева (Россия) выбыла в 1/2 финала.
…23. Дарья Устинова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.
50 м баттерфляй. Женщины
1. Сара Сьестрем (Швеция) – 25,02
2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 0,33
3. Фарида Осман (Египет) – 0,45
…9. Арина Суркова (Россия) выбыла в 1/2 финала.
…21. Светлана Чимрова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.
800 м в/с. Женщины
1. Кэти Ледеки (США) – 8.13,58
2. Симона Квадарелла (Италия) – 1,41
3. Эриан Титмус (Австралия) – 2,12
…12. Анна Егорова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.
…16. Анастасия Кирпичникова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.
Водное поло
Мужчины
Финал. Испания – Италия – 5:10
За 3-е место. Хорватия – Венгрия – 10:7