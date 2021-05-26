У России 25 лет нет олимпийских побед. От кого из героев ЧЕ ждать золота в Токио?

С точки зрения отчетности спортивных чиновников и сиюминутных ура-патриотических воплей в Венгрии все прошло замечательно. Хотя вообще-то с предыдущего ЧЕ в Глазго три года назад россияне привезли мешок медалей поувесистей нынешнего: 47 наград и 23 золота. Плюс выигранный у британцев спор за звание первой плавательной державы на континенте, в котором на этот раз наши уступили – 9 побед против 11.

Медальный зачет ЧЕ-2021 по водным видам спорта

Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 20 9 13 42 2 Великобритания 12 13 7 32 3 Италия 10 14 20 44 4 Украина 7 5 2 14 5 Голландия 6 5 1 12 6 Венгрия 5 4 6 15 7 Германия 5 2 4 11 8 Франция 2 5 3 10 9 Испания 1 4 2 7 10 Греция 1 2 3 6

Медали в плавании

Золото Серебро Бронза Всего 1 Великобритания 11 9 6 26 2 Россия 9 5 8 22 3 Италия 5 9 13 27 4 Венгрия 5 3 4 12 5 Голландия 4 5 1 10 6 Украина 2 1 0 3

Медали России по видам спорта

Золото Серебро Бронза Всего Место Плавание (бассейн 50 м) 9 5 8 22 2 Плавание (открытая вода) 0 0 1 1 6 Синхронное плавание 6 0 0 6 1 Прыжки в воду 5 4 4 13 1

Посмотрели таблички? А теперь забудьте. Эти цифры не хорошие и не плохие, потому что не значат ровным счетом ничего. В олимпийский год есть смысл считать только одни медали - олимпийские медали. А сейчас, когда они еще не разыграны – секунды претендующих на эти медали пловцов. Все остальное вторично. Включая даже два мировых рекорда, установленных в Будапеште Климентом Колесниковым – дистанция 50 м на спине в программу Игр не входит, так что выиграть на ней в Токио ничего будет нельзя.

А выигрывать-то нам надо, очень надо. Целую четверть века, аж с Атланты-1996, у России нет побед на Олимпиадах в классическом, «немарафонском» плавании. И, судя по результатам завершившегося ЧЕ, скоро эта мрачная серия действительно прервется.

Российские пловцы, победившие на ЧЕ-2021 на олимпийских дистанциях: какое место они занимают в мировом сезоне и какое заняли бы на последнем ЧМ

Дистанция Чемпионы Время Сезон-2021 ЧМ-2019 100 м в/с Климент Колесников 47,37 ЧР: 47,31* 1 (-0,08) 1 (-0,14) 3 (+0,41) 3 (+0,35) 200 м в/с Мартин Малютин 1.44,79 4 (+0,28) 1 (-0,14) 400 м в/с Мартин Малютин 3.44,18 1 (-0,17) 5 (+1,74) 200 м спина Евгений Рылов 1.54,46 ЧР: 1.53,23* 3 (+0,08) 1 (-1,15) 2 (+0,34) 1 (-0,89) 200 м брасс Антон Чупков 2.06,99 2 (+0,59) 3 (+0,31) 400 м комплекс Илья Бородин 4.10,02 3 (+1,00) 3 (+1,07) Эстафета 4х100 м в/с Минаков, Щеголев, Гринев, Колесников 3.10,41 1 (-1,15) 2 (+1,35) Эстафета 4х200 м в/с Малютин, Щеголев, Красных, Вековищев 7.03,48 1 (-1,13) 5 (+2,63)

* В нижней строке - время на чемпионате России-2021, если оно лучше показанного на ЧЕ.

РЫЛОВ И ЧУПКОВ

Чтобы оценить степень олимпийской золотоносности ЧЕ-2021, я выбрал в качестве шкалы не предыдущие Игры в Рио, а мировое первенство двухлетней давности в Кванджу. Все-таки он был сравнительно недавно, в то время как с 2016 года результаты на некоторых дистанциях здорово подскочили.

Плюс кое-где добавил данные с апрельского чемпионата России в Казани, где проходил отбор в нашу олимпийскую команду. Сразу после ЧР тренеры сборной с прицелом на Токио дали пловцам серьезные физические нагрузки, от которых к Будапешту не все успели толком отойти. Например, Евгений Рылов хотя и выиграл в Венгрии коронную двухсотметровку, еле-еле справился на финише с англичанином Люком Гринбэнком, а самому себе образца чемпионского 2019-го уступил целую секунду. В интервью агентству «Р-спорт» Рылов признался, что плыл «на истощении». Зато в Казани скорости у него были совсем другие – там наш спинист побил свой европейский рекорд из Кванджу. Так что в Токио все должно быть о’кей.

Другой победитель ЧМ-2019 и ЧЕ-2021 Антон Чупков пока отстает в заочной гонке от лидера мирового сезона Семы Сато на шесть десятых. Для дистанции 200 метров брассом это не смертельно – время, чтобы выйти на уровень своего мирового рекорда у Чупкова еще есть. А вот ждать олимпийского золота от 18-летнего Ильи Бородина, который после долгого перерыва вернул Россию в элиту комплексного плавания, пока, пожалуй, рановато. Парень этой весной сбросил аж полторы секунды с личного достижения, но в Токио его ждет другой грозный японец с почти той же фамилией, что и в случае Чупкова, - чемпион мира Дайя Сэто.

МАЛЮТИН, КОЛЕСНИКОВ - И МОРОЗОВ «В УМЕ»

У Мартина Малютина шансы получше и на днях могут стать еще более весомыми - если CAS не помилует знаменитого китайца Сунь Яна. Четырехкратный олимпийский чемпион в феврале 2020-го схлополтал восьмилетнюю допинг-дисквалификацию, но добился пересмотра дела через федеральный швейцарский суд. Напомню, что именно Сунь Ян выиграл в Кванджу обе «малютинские» дистанции – 200 и 400 метров кролем. Правда, с тех пор наш пловец сильно прибавил: теперь на двухсотметровке он как минимум не уступит китайцу.

Кроме того, в запасе у Малютина есть еще эстафета 4х200. По количеству олимпийских шансов с ним в сборной может сравниться разве что Климент Колесников, успешно плавающий стометровку как кролем, так и на спине. И пусть вас не смущает, что на последней дистанции Россия на ЧЕ осталась без медалей: дело в том, что «спинной» полуфинал Колесникову пришлось плыть минут через 15 после победы на «сотне» вольным стилем. Естественно, он проиграл. Зато через четыре дня на первом этапе комбинированной эстафеты показал 52,13! С таким временем – в 28 сотых от мирового рекорда и всего в двух от европейского - он легко выиграл бы личное золото и в Будапеште, и в Кванджу.

Кстати, Рылов на ЧР-2021 проплыл «сотню» еще на сотую быстрее – 52,12. Надеюсь, в Токио расписание составят по-человечески, и наши спинисты споют таким дуэтом, что чемпиону Рио Райану Мерфи бассейн с лужицу покажется. Американец в этом году своего слова пока не сказал – у них национальный отбор будет только в конце июня и после него предолимпийский расклад, боюсь, здорово изменится.

Это относится и к дистанции 50 м вольным стилем, где у нас тоже есть «надежда для Токио» - Владимир Морозов. На ЧЕ он не выступал, но в Казани показал впечатляющие 21,41, равносильные серебру последнего чемпионата мира. Сразу после ЧР Морозов уехал на свое постоянное место дислокации в США - готовиться к встрече на Играх с «великим и ужасным» Калебом Дресселом.

Как видите, золотых возможностей у нас хватает. Навскидку мужская сборная вполне может взять на Олимпиаде три-четыре чемпионских титула. А вот от прекрасного пола особой помощи ждать не стоит – недаром в Будапеште российские пловчихи не выиграли ничего. Кое-какие варианты остаются лишь в женском брассе, но там Юлия Ефимова не прошла отбор в команду на коронной двухсотметровке. Об этой истории мы с вами на днях поговорим отдельно.

ЧТО В ДРУГИХ ВОДНЫХ ВИДАХ?

В двух остальных разновидностях плавания обошлось без сюрпризов. На открытой воде наши в Венгрии вымучили одну бронзу на неолимпийской дистанции, а синхронистки, как всегда, выиграли все виды, в которых участвовала сборная России. Соответственно, такие же диаметрально противоположные результаты здесь ожидаются и в Токио: в первом случае – нулевые или около того, во втором – стопроцентные.

Зато у прыгунов в воду в Будапеште было и новое, и интересное. Взять хоть чудо-дебютантку Анну Конаныхину, разгромившую всех на вышке с разницей «+35»! Эта 17-летняя девочка с ходу заработала абсолютно гроссмейстерские оценки, обычно доступные только китаянкам. Кстати, суммы баллов, полученные прыгунами на разных турнирах, вполне можно сравнивать между собой. Здесь математика судейства везде одна и та же, как в фигурном катании.

Правда, наш мужской дуэт на вышке судьи в Венгрии все-таки прижали. Александр Бондарь и Виктор Минибаев в последней попытке должны были обходить британцев и брать золото, однако арбитры закрыли глаза на то, что Том Дэйли вошел в воду с кучей брызг, поставив английской звезде 8,5. В итоге россияне проиграли с символической разницей 5,61, хотя сумма за 470 – это все равно супер. На 27 баллов больше, чем было у Бондаря с Минибаевым в серебряном Кванджу, и почти вровень с китайцами.

Вообще, оттяпать хоть одно золото у азиатских монстров, в синхронных прыжках более реально. Ведь в личных видах соперникам приходится иметь дело с двумя отдельными китайцами, а дуэт каждая страна имеет право вставить только один. Любая грубая ошибка - и для конкурентов все может стать возможным.

Правда, к нашим женщинам это не относится. В синхронных видах они на Олимпиаду не отобрались, да и если бы отобрались – все равно вряд ли потянули бы. Зато мужчины, надеюсь, поборются - как на вышке, так и на трамплине, где в Будапеште Евгений Кузнецов с Никитой Шлейхером тоже стали вторыми. Правда, их 415 баллов для Токио будет явно недостаточно, но здесь у России есть «секретное оружие»: олимпийский чемпион Илья Захаров, у которого 21 мая истекли полтора года «отсидки» за пропуск допинг тестов.

Получив эту дисквалификацию, Захаров собирался завершать карьеру, но потом - когда Игры перенесли с прошлого года на нынешний из-за пандемии – передумал. С начала весны он готовится в сборной на Озере Круглом и, если успеет набрать форму, то со старым напарником оценки у Кузнецова должны быть повыше, чем со Шлейхером.

Выходит, что от коронавируса не только сплошной вред. Кому-то от него даже польза…

Российские прыгуны в воду, победившие на ЧЕ-2021 в олимпийских видах: какое место они заняли бы на последнем ЧМ