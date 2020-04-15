Девушка дня. Светлана Чимрова

Сегодня день рождения у чемпионки Европы и двукратного призера чемпионата мира по плаванию Светланы Чимровой.

В 17 лет она стала рекордсменкой России на дистанции 100 метров баттерфляем, после чего на первом крупном турнире за сборную завоевала бронзу чемпионата мира в комбинированной эстафете 4x100 метров.

Дебют на Олимпиаде принес только опыт, но не медали: вылет в первом предварительном заплыве на стометровке и шестое место в комбинированной эстафете. Зато через год в составе той же комбинированной четверки у Чимровой уже серебро чемпионата мира.

А чемпионат Европы 2018 года стал самым успешным в ее карьере: золото и три серебра, в том числе два – в личных заплывах.

Сегодня Светлане исполняется 24 года.

ФОТО: https://www.instagram.com/svetlana_chimrova/