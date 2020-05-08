Девушка дня. Анастасия Фесикова – российская пловчиха

Анастасия Фесикова - вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира, трехкратная вице-чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка России. Является рекордсменкой России на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fesikova(Zueva) (@nuska90) 7 Май 2019 в 4:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fesikova(Zueva) (@nuska90) 5 Дек 2018 в 6:11 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fesikova(Zueva) (@nuska90) 12 Ноя 2014 в 1:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fesikova(Zueva) (@nuska90) 30 Янв 2013 в 12:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fesikova(Zueva) (@nuska90) 29 Авг 2012 в 7:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fesikova(Zueva) (@nuska90) 2 Окт 2012 в 12:09 PDT