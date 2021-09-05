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05 сентября 21:51
автор: Александр Поволоцкий

Малютин победил в финальном заплыве на 200 метров кролем на этапе ISL в Неаполе

На Играх в Токио россиянин завоевал серебро в эстафете 4x200 вольным стилем.

Российский спортсмен Мартин Малютин выиграл дистанцию 200 метров кролем на этапе на втором этапе Международной лиги плавания в итальянском Неаполе.

Он победил с результатом 1 минута 42,33 секунды. Второе место занял бразилец Фернандо Шеффер (+0,29), третьим стал еще один россиянин Александр Щеголев (+0,38).

Илья Бородин победил в финальном заплыве на 400-метровке комплексным плаванием.

Бронзовые медали завоевали Марк Николаев (100-метровка на спине) и Мария Каменева (комбинированная эстафета 4x100).

источник: «Советский спорт»
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