Малютин победил в финальном заплыве на 200 метров кролем на этапе ISL в Неаполе

Российский спортсмен Мартин Малютин выиграл дистанцию 200 метров кролем на этапе на втором этапе Международной лиги плавания в итальянском Неаполе.
Он победил с результатом 1 минута 42,33 секунды. Второе место занял бразилец Фернандо Шеффер (+0,29), третьим стал еще один россиянин Александр Щеголев (+0,38).
Илья Бородин победил в финальном заплыве на 400-метровке комплексным плаванием.
Бронзовые медали завоевали Марк Николаев (100-метровка на спине) и Мария Каменева (комбинированная эстафета 4x100).
источник: «Советский спорт»