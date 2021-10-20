Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате Европы в Казани

Президент федерации плавания Украины Андрей Власков заявил, что его команда пропустит чемпионат Европы, который пройдет в Казани.

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призёр Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — цитирует функционера Suspilne.

Ранее, тренерский штаб сборной России опубликовал состав команды, которая выступит на соревнованиях в Казани. Турнир пропустит Юлия Ефимова.

Добавим, что континентальный чемпионат был перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.