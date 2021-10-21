Этап Кубка мира в Казани пройдет без дополнительных ограничительных мер

В Казани не планируют вводить дополнительных ограничительных санитарных мер во время проведения этапа Кубка мира по плаванию.

«Этап Кубка мира пройдет с 28 по 30 октября — эти даты не попадают под новые ограничительные меры нерабочих дней», — приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя Министерства спорта Республики Татарстан.

Напомним. что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительные выходные дни на территории страны с 30 октября по 7 ноября. Некоторые главы регионов со сложной эпидемиологической обстановкой ввели их уже с 23 октября.

Отмечается, что на данный момент нет информации о дополнительных ограничениях во время чемпионата Европы по плаванию. Он также пройдет в Казани с 2 по 7 ноября.