Ефимова и Морозов одержали победы на этапе Кубка мира в Катаре

Российские пловцы Юлия Ефимова и Владимир Морозов стали победителями финальных заплывов в первый день третьего этапа Кубка мира, который проходит Катаре.

Ефимова показала лучший результат на 200 метров. Призер Олимпийских игр проплыла дистанцию за 2.22,19 секунды.

Морозов стал лучшим на 50-метровке вольным стилем. Его результат - 20,89 секунды.

Отметим, что еще один россиянин Антон Чупков завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат Европы в Казани.