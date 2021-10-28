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28 октября 22:39

Ефимова определится с продолжением карьеры после двух ближайших стартов

Спортсменка не смогла завоевать медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры.

Напомним, что на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира в Казани стала второй с результатом 2.20,49. Ефимова уступила Виталине Симоновой.

«Планировать что-то бесполезно: до этого я не планировала выступать на чемпионате мира по короткой воде, но планировала выступить на всех этапах Кубка мира, но два этапа сорвались. Возможно, сейчас выступлю еще на двух стартах, чтобы понять стоит ли мне оставаться в спорте или нет», — заявила трехкратный призер Олимпийских игр в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что Ефимова не выступит на чемпионате Европы в Казани. Соревнования пройдут со 2 по 7 ноября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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