Юлия Ефимова: Как это может быть — в Москве нет международного бассейна? В голове не укладывается

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова недовольна отсутствием международных бассейнов в Москве.

«Меня очень расстраивает, что у нас в России очень мало бассейнов. Особенно в Москве. У нас такая большая страна, такая большая столица. И вроде бы бассейны есть, но они все коммерческие.

И посмотрите, все наши старты проходят в Казани. Потому что закрыли «Олимпийский», а аналога просто нет. Ну как это может быть — в Москве нет международного бассейна? Это у меня в голове не укладывается!» - приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ефимова отказалась выступать на проходящем в Казани чемпионате Европы на короткой воде из-за того, что заранее планировала выступление на других турнирах.

Добавим, что сегодня стало известно, что шестикратная чемпионка мира приняла решение продолжить спортивную карьеру минимум на один год.