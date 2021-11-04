Чимрова стала победительницей заплыва на 200 метров баттерфляем на ЧЕ в Казани

Светлана Чимрова выиграла заплыв на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

В финале россиянка показала результат 2 минуты 4,97 секунды. Серебряная медаль у представительницы Дании Хелены Розендаль Бах (2.05,02), бронзовым призером стала Илария Бьянки (2.05,43) из Италии.

Владимир Морозов стал третьим на дистанции 50 метров кролем. Россиянин финишировал с результатом 20,95 секунды, уступив венгру Себастьяну Сабо (20,72) и итальянцу Лоренцо Цаццери (20,84). Также бронзовую медаль получит поляк Павел Юрашек, показавший аналогичное с Морозовым время.

Напомним, что ранее в Казани прошел этап Кубка мира FINA.