Кирпичникова завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла первое место на дистанции 1 500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.
Российская спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 18,30 секунды. Второе место заняла представительница Италии Симона Куадарелла (15.34,16), тройку лучших замкнула еще одна итальянская пловчиха Мартина Рита Караминьоли (15.37,33).
Добавим, что россиянка, Александра Халилова, показала восьмой результат (16.21,88).
источник: «Советский спорт»