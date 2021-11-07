Российских пловцов лишили серебра на чемпионате Европы

Сборную России лишили серебра в смешанной кролевой эстафете 4x50 м на чемпионате Европы-2021 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Напомним, что Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева в финале показали второй результат и разделили серебро со сборной Италии. Россияне были награждены медалями, но постфактум команду дисквалифицировали после протеста сборной Польши.

Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов. Причиной дисквалификации россиян стало нарушение заявленного порядка расстановки на эстафету.

Ранее российские пловцы завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете 4х50 метров на ЧЕ в Казани. За сборную Россию выступали: Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов, Владислав Гринёв.