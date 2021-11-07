Журова назвала причину, по которой сборная России ошиблась с расстановкой в кролевой эстафете

Олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила причину ошибки российских пловцов в расстановке во время эстафеты 4х50 на чемпионате Европы в Казани.

«Вообще странно, что на чемпионате Европы может что-то пойти не так. Бывает, что сами спортсмены ни во что тренера не ставят, потому нарушают дисциплину. Я, как спортсмен, понимаю, чем это может грозить. С одной стороны, это кажется крутым, ведь он же спортсмен, личность, сам может решать. Когда атлеты начинают решать, кто за кем в эстафете участвует, то это приводит к последствиям», - приводит слова Журовой RT, ссылаясь на «РЕН ТВ».

Напомним, что Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева в финале показали второй результат и разделили серебро со сборной Италии. Россияне были награждены медалями, но постфактум команду дисквалифицировали после протеста сборной Польши.