Журова высказалась о задержании тренера Ильина в московском аэропорту из-за отказа надеть маску

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением по поводу задержания заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково.

Отметим, что инцидент произошел вчера, 22 ноября. Полиция произвела арест отечественного специалиста по причине отказа надевать маску.

– Я не верю, что если человек не ругается, не оскорбляет, не возмущается и надевает маску, его задерживают. Можно сколько угодно говорить про справки, про QR-коды, но маска – это единственное, что обеспечивает безопасность. И если человек не надевает маску, подвергая тем самым опасности других пассажиров, то я бы, например, им возмутилась. Не бывает так, чтобы полицейские просто задержали человека, – цитирует Журову «Газета.Ru».

Добавим, что одной из учениц Ильина является Виталина Симонова, ставшая под его руководством трехкратной обладательницей золотых медалей чемпионатов мира по плаванию в классических ластах.