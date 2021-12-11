Олимпийский чемпион по плаванию обвиняется в сексуальном насилии

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель обвиняется в сексуальном насилии.

По информации CNews, спортсмена, завершившего свою карьеру в 2016 году, обвинила в изнасиловании дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера. Как сообщает источник, Аньель некоторое время жил у Ортера и тренировался вместе со своей жертвой, которой на тот момент было 13 лет.

9 декабря Аньель был задержан, ему следственным судьей города Мюлуза предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Француза не стали помещать под стражу.

Напомним, кроме двух золотых наград Олимпиады 2012 года, Аньель также является обладателем одной серебряной медали Игр, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.

Кроме того, в 2019 году бывший спортсмен начал работать комментатором на радио, однако после новости о возбуждении в отношении него дела, холдинг, с которым у него был подписан контракт, приостановил сотрудничество с пловцом.