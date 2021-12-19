Колесников завоевал золотую медаль чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби

Российский пловец Климент Колесников занял первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием в рамках чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что 21-летний спортсмен финишировал с результатом 51,09 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Томоэ Хвас, проигравший победителю соревнований 0,26 секунды. Тройку лучших замкнул Томас Чеккон из Италии (+0,31).

Добавим, что в данный момент российская команда занимает четвертое место в общем зачете мирового первенства, завоевав две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей. На первой строчке располагается сборная США.