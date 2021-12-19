Колесников стал чемпионом мира на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира в Абу-Даби.

В финальном заплыве он показал результат 22,66 секунды. Второе-третье места поделили немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора.

Четвертым стал другой россиянин Павел Самусенко.

Чемпионат мира на короткой воде.

Абу-Даби, ОАЭ

Мужчины.

50 м (спина)

1. Климент Колесников (Россия) – 22,66.

2. Кристиан Динер (Германия) и Лоренцо Мора (Италия) – по 22,90.

4. Павел Самусенко (Россия) – 22,93.

Напомним, что ранее Колесников завоевал золото на дистанции 100 м комплексным плаванием.