Колесников стал чемпионом мира на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира в Абу-Даби.
В финальном заплыве он показал результат 22,66 секунды. Второе-третье места поделили немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора.
Четвертым стал другой россиянин Павел Самусенко.
Чемпионат мира на короткой воде.
Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины.
50 м (спина)
1. Климент Колесников (Россия) – 22,66.
2. Кристиан Динер (Германия) и Лоренцо Мора (Италия) – по 22,90.
4. Павел Самусенко (Россия) – 22,93.
Напомним, что ранее Колесников завоевал золото на дистанции 100 м комплексным плаванием.
источник: «Советский спорт»