WADA разрешило провести ЧМ-2022 по плаванию в Казани

WADA разрешило проведение чемпионата мира по плаванию 2022 года в Казани.

«Мы общались с WADA и они сообщили, что не видят никаких проблем», - приводит Inside The Games слова президента Международной федерации плавания Хуссейна Аль-Муссалама.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал санкции агентства против российского спорта в связи с многочисленными случаями нарушения антидопингового законодательства. До конца 2022 года Россия лишилась права проведения крупных международных турниров, а также права использовать свой флаг и гимн.

Турнир пройдет с 17 по 22 декабря 2022 года.