Александр Щеголев рассказал, как пошел в плавание

Российский пловец Александр Щеголев рассказал, как начал заниматься своим видом спорта.

«Меня мама с папой вообще не хотели в плавание отдавать. Наверное, потому, что на себе прочувствовали, что такое тренировки пловца, насколько они тяжелы. И просто меня жалели. Поначалу приводили к бабушке — поплескаться в лягушатнике, у меня ведь бабушка тоже бывшая пловчиха. А потом я как-то втянулся. Был случай, когда мы всей семьей отдыхали в Турции и я, еще не умея плавать, прыгнул в бассейн. Отец кинулся за мной, поймал, вытащил на берег, но, стоило ему отвернуться, я прыгнул в бассейн снова. И поплыл. После этого папа отвел меня в «Экран», где когда-то тренировался сам», - приводит слова Щеголева RT.

Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде Щеголев завоевал две золотых и две серебряные медали в эстафетах, в личных дисциплинах Александр стал вторым на 200 м вольным стилем.

В прошлом году 19-летний россиянин привез из чемпионата Европы в Будапеште две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Все награды были завоеваны в эстафетах.

Добавим, что в юниорском возрасте Щеголев стал чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.