Александр Щеголев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Токио

Российский пловец Александр Щеголев рассказал, почему у него не получилось показать хорошее выступление на Олимпиаде в Токио.

«Игры стали для меня всего вторым взрослым турниром, и эмоции просто захлестнули слишком сильно: в предварительном заплыве эстафеты 4 × 100 м я свой этап провалил, и меня, естественно, в финальную четвёрку не включили», - приводит слова Щеголева RT.

В прошлом году 19-летний россиянин привез из чемпионата Европы в Будапеште две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Все награды были завоеваны в эстафетах.

Уже после Олимпиады Щеголев на прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде завоевал две золотых и две серебряные медали в эстафетах, в личных дисциплинах Александр стал вторым на 200 м вольным стилем.