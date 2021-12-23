Российский пловец рассказал, как провел первые месяцы пандемии коронавируса

Российский пловец Александр Щеголев рассказал, как проходилось тренироваться во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Первый месяц в этом плане оказался наиболее тяжёлым, заниматься можно было только в зале. Соответственно, я бегал, тянул резину, качал мышцы, а потом родители договорились со своими знакомыми, и меня стали один раз в день за небольшую плату пускать в 15-метровый бассейн при фитнес-клубе. Там мне удавалось плавать по 2 км в день. А спустя какое-то время спортсменам открыли доступ на базу «Озеро Круглое», мы поехали туда и начали тренироваться уже нормально», - приводит слова Щеголева RT.

Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде Щеголев завоевал две золотых и две серебряные медали в эстафетах, в личных дисциплинах Александр стал вторым на 200 м вольным стилем.

В прошлом году 19-летний россиянин привез из чемпионата Европы в Будапеште две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Все награды были завоеваны в эстафетах.

Добавим, что в юниорском возрасте Щеголев стал чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.