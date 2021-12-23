Александр Щеголев: На чемпионате мира в Абу-Даби приходилось бороться уже в предварительных заплывах

Российский пловец Александр Щеголев сравнил уровень чемпионата Европы и мирового первенства на короткой воде.

«На чемпионате Европы я плыл не так много дистанций, да и соперники там были попроще. В каждом виде от нашей страны стартовали по четыре человека, и нужно было просто проплыть утром со вторым результатом, чтобы пройти в финал. Здесь же приходилось очень серьёзно бороться уже в предварительных заплывах», - приводит слова Щеголева RT.

Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде Щеголев завоевал две золотых и две серебряные медали в эстафетах, в личных дисциплинах Александр стал вторым на 200 м вольным стилем.

В прошлом году 19-летний россиянин привез из чемпионата Европы в Будапеште две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Все награды были завоеваны в эстафетах.