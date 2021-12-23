Александр Щеголев: Тяжело думать, что со своим лучшим результатом я был бы в Абу-Даби первым

Российский пловец Александр Щеголев рассказал о своем отношении ко второму месту на чемпионате мира на короткой воде на дистанции 200 м свободным стилем.

«В финал я вышел с пятым временем, так что с этой точки зрения медаль — определённое достижение. Просто мой лучший результат на двухсотметровке составляет 1:41,0, и очень тяжело не думать, что с этим временем я был бы в Абу-Даби первым», - приводит слова Щеголева RT.

Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде Щеголев также завоевал две золотых и две серебряные медали в эстафетах.