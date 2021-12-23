Александр Щеголев назвал пловца, с которым бы хотел провести тренировку

Российский пловец Александр Щеголев назвал коллегу, с котором бы хотел провести тренировку.

«Интересно было бы посмотреть, как тренируется Калеб Дрессел, как он отрабатывает свои знаменитые старты. Да и вообще с удовольствием поплавал бы в других странах. Совершенно очевидно, что методика у них и у нас отличается довольно сильно», - приводит слова Щеголева RT.

Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по плаванию на короткой воде Щеголев завоевал две золотых и две серебряные медали в эстафетах, в личных дисциплинах Александр стал вторым на 200 м вольным стилем.