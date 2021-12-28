Губерниев назвал, кто является самым крутым спортсменом 2021 года

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Евгений Рылов является самым крутым спортсменом 2021 года. На Олимпиаде в Токио он завоевал две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров.

«Самое значимое событие в спорте в 2021 году? Победа Рылова в двух видах программы – на дистанциях 100 и 200 метров на спине.

Конкуренция в мировом плавании беспрецедентна. Глядя на победы Рылова в виде спорта, где 200 стран плавают и абсолютная гегемония США, меркнет все, что было сделано даже зимниками. Он самый крутой спортсмен России прямо сейчас», – сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Евгений Рылов является двукратным олимпийским чемпионом Токио (100 и 200 метров спиной), а также двукратным чемпионом мира (Будапешт 2017, 200 м спина, Кванджу 2019, 200 метров спина).