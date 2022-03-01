FINA допустила российских и белорусских пловцов до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация плавания (FINA) объявила о том, что допускает российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой только в нейтральном статусе.

Это значит, что будут запрещены флаги, гимны и другие национальные символы России и Белоруссии.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить россиян и белорусов от всех соревнований, однако, если это невозможно сделать по организационным и юридическим причинам допустил, их участие в нейтральном статусе