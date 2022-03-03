LEN не будет приглашать пловцов из России и Белоруссии для участия в международных турнирах

Европейская лига плавания (LEN) сообщила о том, что спортсмены из России и Белоруссии, а также официальные лица этих стран не будут допущены к участия в турнирах под своей эгидой.

Согласно данным пресс-службы LEN, организация также не планирует проводить соревнования на российской и белорусской территориях до дальнейшего уведомления.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации, согласно которым спортивные федерации имеют право отстранить россиян и белорусов до международных соревнований. При этом в МОК допускает участие спортсменов под нейтральными флагами.