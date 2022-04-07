«Экипировки у меня хватает». Рылов - о разрыве со спонсором и невыплате неустойки

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов прокомментировал невыплату ему неустойки бывшим спонсором, расторгнувшим со спортсменом контракт.

«Я на данный момент особо ничего не потерял. Ну кроме каких-то финансовых средств. Экипировки у меня хватает. Я всегда брал ее с запасом, на всякий пожарный. И это, так сказать, окупилось, поскольку этих запасов хватит еще на дальнейшие выступления и тренировочный процесс», - приводят слова пловца «Известия».

Напомним, Рылов завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Ранее компания - производитель экипировки для пловцов разорвала контракт с россиянином.