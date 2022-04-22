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Администрация президента России заявила, что FINA действует спорту во вред, дисквалифицируя Рылова

Российский пловец отстранен на девять месяцев.
22 апреля 2022 12:46
автор: Максим Скороходов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал действия Международной федерации плавания (FINA), дисквалифицировавшей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев за участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.

«Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта, это в конечном итоге вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», - приводит слова Пескова RT.

Добавим, что другие российские пловцы также не смогут выступать на международных соревнованиях до конца 2022 года.

источник: «RT на русском»
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