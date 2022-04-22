Адвокат Рылова объяснила, в чем FINA обвинила спортсмена

Анна Анцелович, адвокат двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, объяснила позицию Международной федерации плавания, отстранившей российского спортсмена на девять месяцев.

«Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA, и ещё пытались предъявить нарушение кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию», - цитирует Анцелович RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что Рылов принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.