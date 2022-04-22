Тарасова советует не искать справедливости в дисквалификации Рылова

Тренер множества олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о дисквалификации российского пловца Евгения Рылова.

«Боюсь, что Рылов не последний. Это будет продолжаться и с другими спортсменами. Никакой справедливости здесь искать нет смысла, это просто есть и все. Отстраняют наших мировых лидеров спорта, потому мы сильные никому не нужны», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, что Рылов был наказан за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.