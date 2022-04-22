Сальников был уверен, что Рылова оправдают за посещение концерта

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на решение FINA отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев от участия во всех соревнованиях.

«Вызывает, мягко говоря, недоумение решение FINA по Евгению Рылову. Признаюсь, был уверен, что последует полное оправдание поступка Евгения», - приводит слова Сальникова пресс-служба ВФП.

Напомним, что Рылов был наказан за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Спортсмен не сможет участвовать в международных соревнованиях до конца 2022 года.