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Губерниев считает, что Рылов не смог бы выступать на турнирах и без санкций FINA

Ранее федерация плавания отстранила пловца от соревнований под эгидой организации.
22 апреля 2022 23:51
автор: Александр Бойченко

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев считает, что двукратный чемпион Европы Евгений Рылов все равно не смог бы принимать участие в соревнованиях даже без наложенных санкций со стороны FINA.

«FINA отстранила Рылова от соревнований, в которых он и так бы не принимал участие. Это странно.

Дело не в концерте. Так или иначе, наш пловец при любых обстоятельствах не смог бы выступать в течение этого года», – сказал Губерниев Sport24.

Напомним, что Рылов был наказан за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Спортсмен не сможет участвовать в международных соревнованиях до конца 2022 года.

источник: Sport24.ru
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