Губерниев считает, что Рылов не смог бы выступать на турнирах и без санкций FINA

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев считает, что двукратный чемпион Европы Евгений Рылов все равно не смог бы принимать участие в соревнованиях даже без наложенных санкций со стороны FINA.

«FINA отстранила Рылова от соревнований, в которых он и так бы не принимал участие. Это странно.

Дело не в концерте. Так или иначе, наш пловец при любых обстоятельствах не смог бы выступать в течение этого года», – сказал Губерниев Sport24.

Напомним, что Рылов был наказан за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Спортсмен не сможет участвовать в международных соревнованиях до конца 2022 года.