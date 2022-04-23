Рылов выступит на чемпионате России по плаванию

Президент ВФП Владимир Сальников сообщил, что дисквалификация двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова не распространяется на чемпионат России.

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», - приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, что Рылов был отстранен от турниров FINA на девять месяцев за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.

Чемпионат России по плаванию пройдет с 24 по 29 апреля.