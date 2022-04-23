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Рылов выступит на чемпионате России по плаванию

Турнир не находится под юрисдикцией FINA
Рылов выступит на чемпионате России по плаванию
23 апреля 2022 14:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Президент ВФП Владимир Сальников сообщил, что дисквалификация двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова не распространяется на чемпионат России.

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», - приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, что Рылов был отстранен от турниров FINA на девять месяцев за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.

Чемпионат России по плаванию пройдет с 24 по 29 апреля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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