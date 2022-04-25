Климент Колесников нашел плюсы в отстранении россиян от международных турниров

Российский пловец Климент Колесников поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Расслабился от того, что крупных соревнований не будет, не будет нервотрепки и суеты. Мотивация, конечно, есть. Нас же не до конца жизни дисквалифицировали», - приводит слова Колесникова ТАСС.

Ранее ряд международных организаций приняли решение наложить запрет на участие российских и белорусских атлетов в турнирах. Помимо этого Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.