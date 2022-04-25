Рылов заявил, что стресс помешал ему показать более высокий результат на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал, что ему пришлось волноваться перед чемпионатом России.

Рылов занял третье место на дистанции 100 м на спине, уступив победителю Клименту Колесникова, а также Николаю Зуеву, показавшему второй результат.

«Стресс был перед чемпионатом России, было непонятно, участвую или не участвую. Думаю, это тоже свою роль сыграло. Но жаловаться на это нет смысла, все в одинаковых условиях, просто мне чуток не повезло», - приводит слова Рылова ТАСС.

Напомним, что пловец на девять месяцев отстранен от турниров под эгидой FINA.