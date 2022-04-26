«Обижаться и бойкотировать? Я выше этого». Рылов продолжает использовать запрещенную экипировку

Двукратный олимпийский чемпион Токио в плавании Евгений Рылов объяснил, почему продолжает использовать экипировку компании Speedo, расторгнувшей с ним договор.

«Мне надавали форму. Обижаться и бойкотировать? Я выше этого. Хотя если бы я рекорд мира установил, то, может, отказался бы отдавать Speedo свой гидрокостюм. Посмотрим еще», - приводит слова спортсмена «РИА Новости».

Напомним, накануне стало известно о том, что FINA дисквалифицировала Рылова на девять месяцев за участие в концерте-митинге в столичных «Лужниках».

Ранее немецкий производитель экипировки для пловцов Speedo объявил о прекращении сотрудничества с россиянином.