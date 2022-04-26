Путин назвал абсурдом дисквалификацию Рылова за участие в концерте

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями Олимпиады в Пекине высказался о дисквалификации российского пловца Евгения Рылова.

«Мы призывали очистить спорт от политики. Она превращает спорт в манипуляцию. Мы встречаемся со случаями которые доводят до абсурда. Недавно Международная федерация плавания отстранила Евгения Рылова на 9 месяцев за присутствие на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией. Подобные подходы остаются проблемой для спорта. Всё это очевидно для России», - приводит «Матч ТВ» слова президента страны.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые медали.

Евгений в настоящий момент выступает на чемпионате России, в связи с чем FINA проводит проверку. Рылов занял третье место на дистанции 100 м на спине, уступив победителю Клименту Колесникова, а также Николаю Зуеву, показавшему второй результат.