Рылов прокомментировала присланное ему объяснение FINA по поводу отстранения от соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов сообщил, что получил от FINA девять страниц текста с объяснениями причин своего отстранения.

«Я надеялся на лучшее, но, похоже, какие доводы ни приводи… Мне не привели никаких фактов, в чем я провинился. Там было девять страниц, все красиво написано», - приводит слова Евгения «Матч ТВ».

Напомним, что Рылов был наказан за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Спортсмен не сможет участвовать в международных соревнованиях до конца 2022 года.