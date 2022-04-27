ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рылов прокомментировала присланное ему объяснение FINA по поводу отстранения от соревнований

Пловец отметил, что в данных документах не было указано никаких фактов, из-за которых был наказан спортсмен.
27 апреля 2022 16:44

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов сообщил, что получил от FINA девять страниц текста с объяснениями причин своего отстранения.

«Я надеялся на лучшее, но, похоже, какие доводы ни приводи… Мне не привели никаких фактов, в чем я провинился. Там было девять страниц, все красиво написано», - приводит слова Евгения «Матч ТВ».

Напомним, что Рылов был наказан за то, что принял участие в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Спортсмен не сможет участвовать в международных соревнованиях до конца 2022 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Это интересно:
Сальников - о смене спортивного гражданства: Неправильно заставлять кого-то силком оставаться
Глава отечественного плавания разрешит спортсменам выступать за другую страну
28.04.2022 09:20
Плавание
автор: Александр Шульгин
Климент Колесников заявил, что не собирается менять российское гражданство
Сборная России не имеет права участвовать в международных соревнованиях.
27.04.2022 21:56
Плавание
Пловец Чупков заявил, что спокойно относится к отстранению российских спортсменов
Сборная России не имеет права участвовать в международных соревнованиях.
27.04.2022 21:20
Плавание
Рылов прокомментировала присланное ему объяснение FINA по поводу отстранения от соревнований
Пловец отметил, что в данных документах не было указано никаких фактов, из-за которых был наказан спортсмен.
27.04.2022 16:44
Плавание
Путин назвал абсурдом дисквалификацию Рылова за участие в концерте
Российский пловец отстранен на девять месяцев от турниров FINA.
26.04.2022 16:23
Плавание
автор: Максим Скороходов
«Обижаться и бойкотировать? Я выше этого». Рылов продолжает использовать запрещенную экипировку
У спортсмена остались запасы от разорвавшего с ним контракт технического спонсора
26.04.2022 08:15
Плавание
автор: Александр Шульгин
Рылов заявил, что стресс помешал ему показать более высокий результат на чемпионате России
На дистанции 100 м на спине чемпион Игр в Токио занял третье место.
25.04.2022 21:51
Плавание
автор: Максим Скороходов
Климент Колесников нашел плюсы в отстранении россиян от международных турниров
Сборная Россия не может участвовать в турнирах из-за политической ситуации в мире.
25.04.2022 20:18
Плавание
Колесников стал чемпионом России на дистанции 100 м на спине, Рылов - третий
Соревнования проходят в Казани.
25.04.2022 19:06
Плавание
Рылов выступит на чемпионате России по плаванию
Рылов выступит на чемпионате России по плаванию
Турнир не находится под юрисдикцией FINA
23.04.2022 14:28
Плавание
автор: Максим Скороходов
Его не догонят! Капризов — лучший русский бомбардир НХЛ-2021/22 (видео)
В домашнем матче НХЛ с «Калгари» Кирилл Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме (3:2), сделав еще более внушительной (106 очков) свою досрочную победу в гонке российских бомбардиров сезона.
Весна в РПЛ: Карпин наравне с «Динамо», Юран — крутой кризис-менеджер, «Спартак» — аутсайдер
Перед финишным отрезком чемпионата «Плеймейкер» проанализировал таблицу весенней части РПЛ-2021/22.
27-й тур РПЛ с «казачьим» дерби и матчем «Зенит» — «Локо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
30 апреля - 2 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать седьмом туре.
Тедеско ждет нервотрепка в Глазго. Как «Лейпциг» с огромным трудом дожал «Рейнджерс» в Лиге Европы
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы команда бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско выиграла у шотландского клуба (1:0) благодаря голу в концовке.
«В 18 лет смотрел на Кошечкина снизу вверх…» Форвард ЦСКА — и своем голе и ничьей в финале Кубка Гагарина
Владислав Каменев, открыв счет в шестом матче финала Кубка Гагарина, помог армейцам одержать победу (2:1) и восстановить равновесие в серии (3-3), а после финальной сирены пообщался с журналистами, в том числе – корреспондентом «Плеймейкера».
Седьмому матчу — быть! Как ЦСКА затащил финал Кубка Гагарина в решающий поединок
Столичные армейцы сумели победить дома «Металлург» (2:1) в шестом матче финала плей-офф КХЛ, сравняли счет в серии (3-3) и отложили развязку на седьмую игру в Магнитогорске в ближайшую субботу.
Красавчик! Как НХЛ строит козни против Кирилла Капризова, пока он выдает лучший в жизни сезон
«Плеймейкер» рассказывает, как все в НХЛ грубят на Кирилле Капризове, пока наш лидер и рекордсмен «Миннесоты» идет к успеху.
Мама фигурного катания. Как Татьяна Тарасова стала величайшим тренером всех времен
Нашу портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает легендарный тренер, чьи ученики выиграли огромную гору медалей во всех видах «фигурки».
Букмекеры не верят в «чудо от Тен Хага»! Шансы «МЮ» на чемпионство-2023 — минимальные за всю историю АПЛ
После объявления о предстоящем назначении Эрика тен Хага главным тренером «МЮ» британские букмекеры обновили линию на результаты АПЛ-2022/23.
Из Эмери едва не сделали тренеришку. Как «Ливерпуль» за две минуты нокаутировал «Вильярреал»
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа по всем статьям переиграла обидчика «Баварии» (2:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика