Пловец Чупков заявил, что спокойно относится к отстранению российских спортсменов

Пловец Антон Чупков поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

«Я к этому спокойно отношусь после четвертого места и проигрышной сотой на Олимпиаде, двух четвертых мест в эстафете в Рио и Токио. Я думаю, ничего такого страшного не случится», - приводит слова Чупкова ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был дисквалифицирован на девять месяцев из-за участия в митинг-концерте, который был посвящен годовщине присоединения Крыма к России.