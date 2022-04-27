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Пловец Чупков заявил, что спокойно относится к отстранению российских спортсменов

Сборная России не имеет права участвовать в международных соревнованиях.
27 апреля 2022 21:20

Пловец Антон Чупков поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

«Я к этому спокойно отношусь после четвертого места и проигрышной сотой на Олимпиаде, двух четвертых мест в эстафете в Рио и Токио. Я думаю, ничего такого страшного не случится», - приводит слова Чупкова ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был дисквалифицирован на девять месяцев из-за участия в митинг-концерте, который был посвящен годовщине присоединения Крыма к России.

источник: ТАСС
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