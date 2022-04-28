Сальников - о смене спортивного гражданства: Неправильно заставлять кого-то силком оставаться

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников не будет чинить препятствий спортсменам, которые захотят сменить спортивное гражданство.

«Неправильно заставлять кого-то силком оставаться. Эти времена давно прошли. Никто не собирается этого делать. Сейчас нет никаких данных, что кто-то хотел бы поменять гражданство из основного состава сборной России. Но если у кого-то созреет такое решение. Значит, что человек так решил. Это остается на его совести. Вот и все», - приводит слова Сальникова «РИА Новости».

Напомним, ранее FINA отстранила российских и белорусских пловцов от участия в международных соревнованиях, а также отобрала у Казани чемпионат мира 2022 года.