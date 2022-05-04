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FINA утвердила мировые рекорды российских пловцов, установленные ими в 2021 году

В настоящее время отечественные спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях
04 мая 2022 17:22
автор: Александр Шульгин

Международная федерация плавания (FINA) утвердила мировые рекорды российских пловцов, которые они установили во время выступлений на различных международных стартах 2021 года.

По информации Всероссийской федерации плавания (ВФП), 17 мая 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта Климент Колесников установил рекорд на дистанции 50 м на спине, показав результат 23,93 секунды. Позже сам пловец его и побил, преодолев дистанцию за 23,80 секунды.

Илья Бородин установил три достижения на юношеских чемпионатах: на 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта (4.10,02, 23 мая), 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде (3.58,83, 7 ноября) и на чемпионата мире на короткой воде (3.56,47, 20 декабря).

Евгения Чикунова дважды била юношеский мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на короткой воде: 2.17,57 (23 сентября) и 2.16,88 (5 ноября).

Напомним, в настоящее время российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях, а двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов и вовсе дисквалифицирован на девять месяцев за участие в концерте-митинге в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России.

источник: Всероссийская федерация плавания
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