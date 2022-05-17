Дисквалифицированный пловец Рылов поделился мнением о санкциях против России

Двукратный олимпийский чемпион Токио в плавании Евгений Рылов заявил, что самое обидное в выступлении в нейтральном статусе - отсутствие национального гимна.

«Естественно, любому человеку неприятно, когда ты выходишь на награждение или старт и не видишь своего флага, государственной символики. Самое обидное, когда на первом месте не звучит гимн твоей страны. Но к этому надо было адаптироваться, привыкнуть», - приводит слова спортсмена ТАСС.

Также он добавил, что несмотря на все ограничения иностранцы все равно прекрасно знают, какую страну представляют отечественные спортсмены.

Напомним, в настоящее время российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA, а Рылов дополнительно дисквалифицирован на девять месяцев за поддержку политики действующей власти.